Otorgan Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández

No se podrá escribir la historia del periodismo cubano sin mencionar el desempeño de un ilustre jaruqueño nacido en 1940 y que ha defendido a Cuba no solo como periodista y directivo de la prensa, sino como combatiente clandestino antes de 1959 siendo menor de edad, y luchador revolucionario en todos los tiempos.

Comenzó a trabajar en el periódico Granma en 1966 y ha estado en múltiples frentes dentro de la profesión, primero como diseñador y luego como redactor, jefe de la página ideológica, jefe de redacción y de información, y finalmente como primer subdirector del órgano del Comité Central del Partido, empezando así una larga trayectoria como directivo de medios de prensa locales y nacionales, experiencias y conocimientos compartidos como profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana.

Se desempeñó como subdirector de la revista Bohemia en 1987 y director del periódico El Habanero desde 1988. Colaboró en varias publicaciones humorísticas.

Dirigió publicaciones del Poder Popular en La Habana, de la Comisión Cubana de la Unesco, y del Minrex para cubanos en el exterior.

Licenciado en Ciencias Políticas, estudió Periodismo en uno de los cursos de Ciespal, en Ecuador.

Es fundador del Partido Comunista de Cuba y de las Milicias Nacionales Revolucionarias.

Al frente de la Unión de Periodistas de Cuba estuvo 20 años, desde el Sexto Congreso en 1993, con resultados, prestigio y autoridad ganados con un ejemplar desempeño que hoy reconocemos en el gremio como Presidente de Honor de nuestra organización, pero también de la Felap, otro respaldo, esta vez internacional, a una consagración durante más de medio siglo al mejor oficio del mundo, con una amplia participación en congresos de organizaciones hermanas en varios países latinoamericanos.

Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1993 durante cuatro legislaturas y después director de la Dirección de Comunicación de la propia Asamblea hasta su jubilación.

Entre otros importantes reconocimientos, en los últimos tiempos mereció la Moneda Conmemorativa 60 Aniversario de la Upec y la Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez, entregado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Es importante significar la honestidad y sencillez de su accionar en la vida como revolucionario y profesional, así como su ética personal, pues, aunque desde hace mucho tiempo tenía méritos suficientes para ser propuesto para el Premio Nacional de Periodismo José Martí, prefería que fueran otros de trayectorias sobresalientes quienes optaran.

Consideramos que los periodistas cubanos le debemos este premio.

Es un honor para este jurado, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, conferir el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Tubal Páez Hernández.

Tomado de Granma