“Para no caer», una campaña que apuesta por la vida (+ Fotos)

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) realizaron hoy el lanzamiento nacional de la campaña “Para no caer», una estrategia para combatir el consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes.

En el preuniversitario Manolito Aguiar, del municipio capitalino de Marianao, se efectuó la presentación oficial del vídeo clip del dúo Buena Fé, que lleva el nombre de la campaña, y se desarrolló un encuentro con adolescentes y jóvenes en rehabilitación.

Deniel Hechavarría Montero, joven de 19 años de edad en tratamiento, expresó que lo que empezó como un consumo mínimo después convirtió su vida y la de su familia en un desastre, porque su condición lo llevó por caminos de oscuridad y provocó que en muchas ocasiones estuviera cerca de la muerte.

Tras un año y ocho meses sin consumir drogas, Hechavarría Montero aseguró que estudiará la carrera de Medicina, y esa oportunidad se la agradece al Centro de Deshabituación de Adolescentes (CDA), que lo acompañó en una de sus etapas más difíciles, y a sus profesores del preuniversitario, que lo ayudaron a terminar el último año de esa enseñanza.

Xavier Delgado Rojas, de 22 años y en proceso de recuperación, manifestó que el paso por las adicciones hizo que desperdiciara años de su vida, en los que no pudo disfrutar de su familia y se introdujo en un mundo que lo dejó vacío por dentro, pero gracias al tratamiento que recibe ha recuperado la ilusión.

Desde su experiencia, Delgado Rojas aconsejó a la juventud que nunca ande por el camino que él transitó, porque solo lleva a la destrucción.

La doctora Elizabeth Céspedes Lantigua, directora del CDA, señaló que la adicción por las drogas es una enfermedad que mata, por lo que es imprescindible trabajar sistemáticamente con los pacientes, para que estos salgan victoriosos de su estado y puedan desarrollarse a plenitud.

Puntualizó que ese centro del Ministerio de Salud Pública, creado hace 20 años, tiene la misión de ayudar a los jóvenes en una batalla que no pueden ganar solos.

Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, comentó que el vídeo musical que acompaña la campaña no es más que un llamado de atención a la población sobre las consecuencias de las adicciones, y destacó que la participación valiente en el audiovisual de muchachos que enfrentan esa situación es el mejor mensaje que se puede dar para concientizar sobre esta problemática.

En el encuentro participó Meyvis Estévez, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, otros miembros de la organización, de la Egrem, alumnos, profesores y representantes de diferentes sectores de la sociedad.

“Para no caer” tiene un alcance nacional, porque en todo el territorio se realizarán conversatorios e intercambios culturales en escuelas y comunidades para abordar el tema.

En reciente conferencia de prensa, autoridades del país explicaron que a pesar de desarrollarse un escenario internacional caracterizado por el incremento de la producción y consumo de drogas, Cuba se mantiene firme en la lucha contra este fenómeno, a partir de iniciativas y leyes que fomenten la política del país de tolerancia cero ante este mal.