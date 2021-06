Para volver al aula

Desde que las clases presenciales se trasladaron hasta las viviendas y las salas de los hogares se convirtieron en las nuevas aulas, las actividades televisivas cambiaron la dinámica de todos en casa.

Luego de estos meses queda la experiencia para todos, pues aquellos educadores que en otro momento se resistieron a la migración que condicionaron las nuevas tecnonologias, por el apego a lo tradicional, hoy redoblaron esfuerzos y a prueba de balas utilizaron todas las alternativas, en tanto la empatía se volvió usual, pues ahora los padres se acercaron a la pedagogía al asumir con las teleclases la labor de enseñar.

Junio recién comienza y con el transcurso de los días entramos en la recta final de otro curso escolar atípico para el proceso de enseñanza y aprendizaje, que deja logros, nuevas prácticas, pero también insatisfacciones y preocupaciones.

Con el aislamiento social que generó la Covid 19, las teleclases llevaron la educación para la casa.

Aún cuando para el sistema educacional significó reinventar métodos y desafiar retos para impartir el conocimiento, ejercitar, consolidar y sistematizar contenidos, será con el retorno a la normalidad, que tendremos la respuesta para saber si lo hemos logrado.

Hay que reconocer que no todos los padres dominan los contenidos, ni tienen la preparación para enfrentar las tareas escolares, que no todas las casas tienen las condiciones adecuadas, pero también hay niños que no prestan la atención a las clases , que hay falta de responsabilidad de algunos padres.

Cerrar el curso académico en medio de esta crisis generada por la COVID-19, es una cuestión de maestros y padres, porque no hay dudas que se arrastraran lagunas y de regreso a las aulas habrá que diagnosticar las diferencias individuales.

Aquellos alumnos que iniciaron niveles básicos, como el primer grado, la secundaria básica o el preuniversitario, entenderán que enseñar a leer a contar y a escribir requiere de la didáctica irremplazable del maestro, de la tiza y la pizarra, o del insustituible papel presencial del profe, que genera el intercambio, aclara la duda o estimula el debate.

Estamos próximos a cerrar otro curso escolar y el reto es grande. Valorar al maestro, apoyar desde casa y aprovechar el tiempo, es indispensable.