Personajes y fundaciones de la derecha latinoamericana en la trama de corrupción de los Papeles de Pandora

Los Pandora Papers o Papeles de Pandora han supuesto una de las mayores filtraciones de cuentas offshore. Con 11,9 millones de documentos y 2,94 teras de información han dejado al descubierto algunas de las cuentas de los más de 300 políticos o altos cargos del mundo y 35 de jefes o exjefes de Estado de 91 países.

Como no podía ser de otro modo, entre los más de 29.000 titulares de cuentas offshore figuran algunos de los miembros del think tank ultraliberal más poderoso del mundo, Atlas Network.

En este primer artículo sobre la investigación del ‘Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación’ -ICIJ- trataremos de recopilar a los principales implicados de la red Atlas Network en América Latina; comenzando por Roberto Salinas León, su director para América Latina.

Los Pandora Papers revelan sociedades offshore creadas en la década de los noventa en torno a la familia Salinas. Algunas de estas sociedades son los ABC Trust I, II, III y IV y el Big ABC Trust creados en beneficio de su padre y sus tíos.

Los Pandora Papers también revelan que Roberto Salinas León creó en 2002 el trust RSL Family Trust. Del mismo modo figuran otras inversiones offshore hoteles y propiedades en Playa del Carmen -Ciudad de México.

Roberto Salinas León fue nombrado como “primer director del Atlas Network’s Center for Latin America para su lanzamiento en noviembre de 2018” -hasta la fecha de publicación de este artículo continúa ostentando dicho cargo-. Es también profesor asociado del Cato Institute -fundación de Atlas que a su vez reúne varias fundaciones, como la Fundación Internacional para la Libertad-.

Como suele ocurrir con los miembros de este lobby su presencia en medios de comunicación es extensa. En su currículum vitae del Mexico Business Forum, el cual preside, presume de haber escrito “más de 2,000 artículos en medios a nivel nacional e internacional, como The Wall Street Journal, The Washington Times, Barrons, Investor’s Business Daily, International Economy, entre varios otros”. También figura como Director de estratégia económica de TV Azteca.

Mario Vargas Llosa figuró como titular último de Melek Investments, una sociedad offshore registrada en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, de acuerdo a la documentación, para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres.

Mario Vargas Llosa se ha convertido en una de las figuras visibles de Atlas Network en el mundo hispanohablante, desde su tribuna como presidente de la Fundación Internacional para la Libertad.

Desde este púlpito ha pedido el voto para Keiko Fuijimori en las elecciones peruanas -hija del dictador Alberto Fujimori y acusada de blanqueo de capitales- y defendiendo la teoría del fraude electoral -al más puro estilo Trump- acusando a Venezuela.

También fueron polémicas sus declaraciones durante la reciente convención del Partido Popular donde afirmaba que “Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien”. Es también el impulsor de un manifiesto “contra el estatismo en tiempos del coronavirus”.

Es también un ponente asiduo de las conferencias organizadas por otras filiales de Atlas Network como FAES o Instituto Atlántico de Gobierno e incluso en actos de Ciudadanos o el Partido Popular.

La congregación creó una estructura offshore con 295 millones de dólares en activos mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Los Papeles de Pandora contradicen a la entidad religiosa, que había asegurado que ya no contaba con ese tipo de arquitectura financiera.

Su relación con Atlas en España es a través de Daniel Sada, el hombre con corbata de la Legión en España, y hoy rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Llegó a ser Vocal Asesor para Asuntos Sociales en el Gabinete de Presidencia del Gobierno de José María Aznar para asuntos de voluntariado, ONG y familia. Y lo que es casi tan importante, consejero personal de Ana Botella en sus proyectos humanitarios.

El Aula de Liderazgo IADG – UFV, programa impartido por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), es un foro formado por varias sesiones en las que participan líderes políticos y sociales internacionales que ponen su experiencia personal al servicio de la formación de los participantes. El presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, del grupo Atlas, es Jose María Aznar.

Durán Barba y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de dos sociedades offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

La misma investigación señala que la primera de esas compañías, Woodlen Limited, se habría constituido con el objetivo de dedicarse «a la inversión en Suiza» y el bufete que la registró detalló que los fondos provienen del «marketing y research» que realizan sus accionistas.

​Durante los 90 fue asesor en Colombia del partido Alternativa Liberal, de Pablo Escobar, debiendo abandonar el país tras el arresto de este. Actualmente es prófugo de la justicia en Colombia por malversación de fondos públicos.

Fue también asesor del expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, en una de las etapas de mayor corrupción e incremento de la pobreza del país.

Finalmente en 2017 fueron denunciados penalmente por montar una red de ‘trolls oficialistas’, financiados con fondos públicos del Senado, con el objetivo de amedrentar a sus opositores.

Jaime Durán Barba se relaciona con Atlas Network a través de la fundación Pensar, cuya principal función es elaborar las estrategias electorales y políticas públicas para Propuesta Republicana, el partido liderado por Mauricio Macri.

La fortuna del Presidente Sebastián Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y reportajes a lo largo de la última década. Gracias a ellos sabemos de la creación de al menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Los documentos de Pandora Papers aportan nuevas piezas para armar el poco transparente rompecabezas de las sociedades offshore del mandatario y su familia. Entre estos documentos figuran el pasaporte diplomático del Presidente Sebastián Piñera o un recibo del gas para acreditar domicilio.

Hablar de las empresas offshore de Piñera no es tarea sencilla y, pese a que se conocen algunos detalles gran parte de sus negocios ocultos gracias a investigaciones periodísticas anteriores, nunca se había podido demostrar que estas empresas le pertenecieran a él y no a sus hijos o a su esposa. Es aquí donde los Pandora Papers arrojan luz gracias a la obtención de las declaraciones juradas de sus hijos en las que reconocen que los fondos de sus cuentas offshore pertenecen a su padre.

Además, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quedan demostradas muchas las investigaciones periodísticas previas sobre negocios ilícitos, evasión fiscal y corrupción.

Sebastián Pieñera está rodeado de tramas ilícitas a lo largo de su carrera. Entre ellas destaca el fraude del Banco de Talca, del cual llegó a ser gerente. El fraude consistía en conceder préstamos a empresas fantasma, creadas por él y sus cómplices, con los cuales posteriormente revertir el dinero al banco para capitalizarlo ficticiamente. Al descubrirse el entramado y dictaminarse una orden de detención contra él estuvo prófugo durante 24 días. Condenado en primera instancia, tras un recurso de apelación la Corte Suprema dictaminó que “»el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales».

La exministra de Justicia Mónica Madariaga -en el cargo durante los hechos- declaró en 2009 que intercedió «indebidamente» a favor de Piñera ante el ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo, según dijo, por la petición que le hizo el exministro de la dictadura militar José Piñera, hermano de Sebastián Piñera. El mismo Correa Bulo confirmó haber recibido las presiones de Madariaga.

En cuanto a sus vínculos con Atlas Network se encuentran sus frecuentes ponencias en filiales de Atlas Network, como la del pasado 12 de julio en el foro “Iberoamérica: democracia y libertad en tiempos recios” de la Fundación Internacional para la Libertad -Atlas Network-. Sin embargo la relación iría mas lejos según una investigación desarrollada por The Intercept; pues Atlas Network habría financiado la campaña de Sebastián Piñera.

Los Pandora Papers revelan que el actual presidente de Ecuador llegó a tener vínculos con al menos 11 sociedades offshore. Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Guillermo Lasso se deshizo de sus bienes radicados en paraísos fiscales en 2017, ya que en febrero de aquel año fue aprobada una ley que prohíbe a funcionarios y autoridades electas tener bienes y capitales en paraísos fiscales.

Fue entonces cuando las aspiraciones políticas de Lasso lo llevaron a cambiar su estructura de negocio y a transferir su patrimonio desde entidades panameñas hasta Dakota del Sur -EEUU-.

Guillermo Lasso es fundador y presidente de Ecuador Libre. Esta fundación pertenece a Atlas Network.

Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación relacionan a Luis Abinadier con dos sociedades en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso SA.

Ambas fueron creadas antes de acceder al cargo de Presidente de la República Dominicana y eran empleadas para gestionar desde el paraíso fiscal diversos activos en el país que preside.

Su vínculo con Atlas Network es a través de la fundación ‘Centro de Análisis de Políticas Públicas’ -perteneciente a Atlas Network-, donde participa asiduamente.

Si bien los Pandora Papers no implican directamente al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, sí lo hicieron los Panama Papers, que revelaron que figuraba como director de dos compañías offshore. En esta ocasión es su hermano Mariano el que figura en los Pandora Papers como propietario de una empresa en Belice desde 2016 -año de publicación de los Panama Papers-, aunque se sospecha que pudiera haber actuado como un testaferro del expresidente. Esta empresa es a su vez propiedad de otra empresa ‘fantasma’ de la cual por el momento se desconocen más datos salvo que continúa activa. Mariano Macri aparece relacionado en la investigación del ICIJ con una tercera empresa, esta vez en Islas Vírgenes Británicas, gestionada por un fideicomiso radicado en Liechtenstein (otro paraíso fiscal).

Resulta también reseñable que otro de sus hermanos, Gianfranco Macri, está siendo investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-. Según la AFIP, Gianfranco habría aprovechado la amnistía fiscal de 2016 -siendo su hermano Presidente del Gobierno- para repatriar los fondos del fideicomiso de Liechtenstein. Esto no hubiera resultado un hecho delictivo si no fuera porque dichos fondos pertenecían a su madre, la cual no podía acogerse a dicha amnistía porque la ley excluye a «los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de los funcionarios públicos.