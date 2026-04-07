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Pioneros y jóvenes de Ciego de Ávila celebran su aniversario

PorMariesly Wong Morales

Abr 4, 2026

La alegría inundó las calles de la capital avileña cuando pioneros y jóvenes protagonizaron un multitudinario desfile para celebrar los aniversarios de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

La caminata partió desde la Alameda de la Locución y se extendió hasta el emblemático parque José Martí, convertida en una verdadera fiesta popular.

La calle Libertad, principal arteria de la ciudad, lució un esplendor especial gracias a los trajes típicos cubanos y a los coloridos atuendos inspirados en los cuentos de La Edad de Oro, de José Martí, que vestían los pequeños y adolescentes.

El rojo, el azul y el blanco de la bandera cubana fueron los colores predominantes en la jornada, reflejo de la cubanía y el espíritu patriótico de ambas generaciones.

No faltaron las coreografías, las canciones de la música cubana más auténtica y las consignas que recordaron la vigencia del pensamiento martiano y fidelista.

 

Por Mariesly Wong Morales

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