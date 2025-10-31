Preparan áreas en Morón para garantizar ofertas de verduras en el fin de año

Con el firme propósito de garantizar la soberanía alimentaria y asegurar las ofertas de hortalizas y vegetales para las festividades de fin de año, los colectivos de los organopónicos del municipio avileño de Morón han iniciado la preparación intensiva de sus áreas.

Trabajadores de las diversas entidades productoras vinculadas a este sistema ya preparan la totalidad de sus canteros para la próxima plantación, cuyos frutos se cosecharán y comercializarán en las últimas semanas del año.

Entre las principales especies a sembrar en esta campaña se encuentran la lechuga, la col y el tomate, junto a condimentos frescos como cebollino, ajo puerro y ají.

En el municipio de Morón sobresalen por su amplitud y volumen productivo el Semiprotegido de Patria 2, el organopónico “Roberto Rodríguez” —conocido popularmente como “El Centro”— y el ubicado en la Zona del Carmen, unidades que se consolidan como pilares esenciales en el suministro local de alimentos.