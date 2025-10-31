Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Sociedad

Preparan áreas en Morón para garantizar ofertas de verduras en el fin de año

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Oct 31, 2025

Con el firme propósito de garantizar la soberanía alimentaria y asegurar las ofertas de hortalizas y vegetales para las festividades de fin de año, los colectivos de los organopónicos del municipio avileño de Morón han iniciado la preparación intensiva de sus áreas.

Trabajadores de las diversas entidades productoras vinculadas a este sistema ya preparan la totalidad de sus canteros para la próxima plantación, cuyos frutos se cosecharán y comercializarán en las últimas semanas del año.

Entre las principales especies a sembrar en esta campaña se encuentran la lechuga, la col y el tomate, junto a condimentos frescos como cebollino, ajo puerro y ají.

En el municipio de Morón sobresalen por su amplitud y volumen productivo el Semiprotegido de Patria 2, el organopónico “Roberto Rodríguez” —conocido popularmente como “El Centro”— y el ubicado en la Zona del Carmen, unidades que se consolidan como pilares esenciales en el suministro local de alimentos.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Más lluvia no es igual a cese de la sequía

Oct 31, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Tres pilares del deporte avileño

Oct 31, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Cultura

Lanzan convocatoria para la cuarta edición de Danzar en casa

Oct 30, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Convoca Upec a donativos para damnificados del huracán Melissa

31 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Chikungunya: Una enfermedad conocida, pero que requiere atención y cuidado

31 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Más lluvia no es igual a cese de la sequía

31 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Preparan áreas en Morón para garantizar ofertas de verduras en el fin de año

31 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez