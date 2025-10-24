Primero de Enero por la corona de la Zona Oriental del béisbol azucarero

El equipo de béisbol del central Primero de Enero se coronó campeón de la zona Tres tras vencer a su contraparte de la Empresa Agroindustrial Antonio Guiteras, de Las Tunas, con una barrida, durante la eliminatoria de la zona Oriental de la edición 43 de la Liga Nacional Azucarera.

Los dirigidos por Luis García Domínguez se agenciaron tres victorias consecutivas en calidad de anfitriones. Durante el primer encuentro lograron 5 carreras, 3 hits y cometieron un error, mientras los contrarios no anotaron, ligaron 5 hits y fallaron en una ocasión en la defensa del campo. Hubo juego ganado para Yunier Soto, con revés para Carlos Ávalos. Los mejores a la ofensiva fueron Adrián Hernández (de 3-1 y 2 carreras anotadas) y Gustavo Brito (de 3-1 y 1 carrera anotada).

La segunda jornada también resultó fructífera para los violeteños con 3 carreras, 5 hits y 3 errores, a la vez que sus adversarios tampoco pudieron pisar el home plate, marcaron par de hits y archivaron un error. Hubo destaque para Osvany Ruiz y Eddy Clark, que lo hicieron de 3-1 y una carrera anotada. La victoria fue a manos de Yoan Carlos Díaz, y la derrota, a las del relevista Roberto Vanegas.

El tercer partido resultó más cerrado, no obstante, la tropa de la Empresa Azucarera Primero de Enero dominó con pizarra de 7×6, con 6 hits y ninguna marfilada. Por su parte, la novena tunera, dirigida por Jorge Luis Álvarez Sánchez, marcó 7 hits y 3 fallos. Desde el montículo, Sandro Arrieta mereció los aplausos y Roberto Vanegas, otra vez como relevo, salió derrotado.

Según las estadísticas, la nómina de los jugadores más valiosos de casa está integrada por Adrián Hernández (de 3-1 con 3 carreras anotadas), Alexander Jiménez (de 4-2, con 2 carreras impulsadas y Gustavo Brito (de 3-1 y 2 carreras impulsadas). Por el equipo tunero sobresalió Yosdel Espinosa, quien bateó de 3-3, con una carrera anotada y dos impulsadas.

Las acciones continuarán los días 25 y 26 de octubre, también con sede en el territorio violeteño, esta vez con enfrentamientos entre el campeón de la zona Tres y su similar del central Arquímides Colina, de Granma, hermana provincia que acogerá los choques restantes de la etapa.

Quien logre coronarse como campeón por la zona Oriental proseguirá su avance tras el primer puesto del país.

La edición 43 de Liga Azucarera de Béisbol se contempla entre los eventos deportivos más esperados por la afición de Primero de Enero, fiesta de pueblo que consolida la pasión por las tradiciones del sector azucarero y el pasatiempo nacional en el entorno de la fábrica de azúcar y en todo el municipio.

Tomado de Invasor