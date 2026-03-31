Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Promueven desarrollo social mediante proyección comunitaria en Ciego de Ávila (+Fotos)

PorLuis Falcon Saavedra

Mar 30, 2026

La proyección comunitaria, que se lleva a cabo semanalmente en diversos consejos populares, ha demostrado ser una valiosa plataforma de intercambio entre los moradores de estas comunidades. En esta ocasión, la calle Estrada, en el Consejo Popular Indalecio Montejo, se convirtió en un vibrante escenario para la presentación de diversas manifestaciones artísticas que enriquecieron la vida cultural del barrio.

Este evento no solo celebró el arte, sino que también integró otros aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad. La salud, el deporte y la gastronomía se sumaron a la propuesta, ofreciendo a los asistentes una experiencia integral. Además, la venta de productos agropecuarios locales permitió a los habitantes acceder a alimentos frescos y de calidad, promoviendo así la economía local.

La proyección comunitaria busca acercar los diferentes servicios disponibles al barrio, facilitando el acceso a recursos y actividades que contribuyen al desarrollo social y cultural de la población. Esta experiencia ha sido recibida con gratitud por los habitantes, quienes valoran el esfuerzo por crear espacios de encuentro y participación.

Estas iniciativas no solo fortalecen el tejido social, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y colaboración entre los vecinos. La proyección comunitaria se erige así como un pilar fundamental para el desarrollo integral de las comunidades, promoviendo un ambiente donde todos pueden contribuir y beneficiarse.

           

Por Luis Falcon Saavedra

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Sociedad

En cada pedacito de Cuba

Mar 30, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Con atrasos declaración y pago de tributos en Ciego de Ávila (+Video)

Mar 30, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Silencio en el bullpen: la última salida de Reinaldo Jhon Lovell

Mar 30, 2026 Youry Santana Gonzalez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Sociedad

En cada pedacito de Cuba

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Rebelde

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL

Fidel Castro sobre la guerra contra Irán

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Petrolero ruso Anatoli Kolodkin llega a Cuba con ayuda solidaria

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila