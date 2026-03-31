Promueven desarrollo social mediante proyección comunitaria en Ciego de Ávila (+Fotos)

La proyección comunitaria, que se lleva a cabo semanalmente en diversos consejos populares, ha demostrado ser una valiosa plataforma de intercambio entre los moradores de estas comunidades. En esta ocasión, la calle Estrada, en el Consejo Popular Indalecio Montejo, se convirtió en un vibrante escenario para la presentación de diversas manifestaciones artísticas que enriquecieron la vida cultural del barrio.

Este evento no solo celebró el arte, sino que también integró otros aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad. La salud, el deporte y la gastronomía se sumaron a la propuesta, ofreciendo a los asistentes una experiencia integral. Además, la venta de productos agropecuarios locales permitió a los habitantes acceder a alimentos frescos y de calidad, promoviendo así la economía local.

La proyección comunitaria busca acercar los diferentes servicios disponibles al barrio, facilitando el acceso a recursos y actividades que contribuyen al desarrollo social y cultural de la población. Esta experiencia ha sido recibida con gratitud por los habitantes, quienes valoran el esfuerzo por crear espacios de encuentro y participación.

Estas iniciativas no solo fortalecen el tejido social, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y colaboración entre los vecinos. La proyección comunitaria se erige así como un pilar fundamental para el desarrollo integral de las comunidades, promoviendo un ambiente donde todos pueden contribuir y beneficiarse.