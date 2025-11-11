Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Sociedad

Protagonizan educadores jornada de higienizacion en el Consejo Popular de Patria (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 10, 2025

Como parte de las acciones encaminadas a disminuir el riesgo de las arbovirosis, los trabajadores de la Dirección Municipal de Educación en Morón protagonizaron una jornada de higienizacion en el Consejo Popular de Patria.

Las principales tareas de limpieza e higienizacion se llevaron a cabo en los alrededores de la Escuela Secundaria Básica Urbana y Rural José Maceo, uno de los principales centros  de esta localidad.
Entre las acciones fundamentales ejecutadas durante este fin de semana por los trabajadores del sector educacional en Patria sobresalen la chapea de las áreas exteriores, recogida de desechos sólidos y barrido de calles y aceras.
Los educadores del territorio moronense sobresalen por sus destacados aportes, NO solo en la preparación y formación de las nuevas generaciones sino también en tareas de choque como la higienizacion de la Ciudad y el aporte en trabajos productivos.
      

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

Nov 11, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

Nov 11, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Accionan para lograr eficiencia energética en hoteles de Cuba

Nov 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

11 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

11 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Accionan para lograr eficiencia energética en hoteles de Cuba

11 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte

La triste novela de los juegos confiscados

10 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila