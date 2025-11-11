Protagonizan educadores jornada de higienizacion en el Consejo Popular de Patria (+Fotos)

Como parte de las acciones encaminadas a disminuir el riesgo de las arbovirosis, los trabajadores de la Dirección Municipal de Educación en Morón protagonizaron una jornada de higienizacion en el Consejo Popular de Patria.

Las principales tareas de limpieza e higienizacion se llevaron a cabo en los alrededores de la Escuela Secundaria Básica Urbana y Rural José Maceo, uno de los principales centros de esta localidad.

Entre las acciones fundamentales ejecutadas durante este fin de semana por los trabajadores del sector educacional en Patria sobresalen la chapea de las áreas exteriores, recogida de desechos sólidos y barrido de calles y aceras.

Los educadores del territorio moronense sobresalen por sus destacados aportes, NO solo en la preparación y formación de las nuevas generaciones sino también en tareas de choque como la higienizacion de la Ciudad y el aporte en trabajos productivos.