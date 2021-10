Proyecto Somos Futuro: A la vanguardia de la juventud avileña

El sistema de educaciòn cubana en los ùltimos tiempos ha tenido que reajustar su parrilla de programaciòn, ajustes curriculares y fomentar una cultura educativa desde las diferentes plataformas virtuales, televisivas, en medio de una pandemia que contra todo pronòstico, nos sacò de nuestra rutina cotidiana.

Para los estudiantes de la Facultad de Derecho pertenecientes a la Universidad Màximo Gòmez Bàez, en Ciego de Avila vinculados al proyecto “Somos Futuro”,durante estos Diecinueve meses de confinamiento alejados de la instituciòn educativa, pero cerca de los òrganos de justicia los condujo a tomar mayor responsabilidad, disciplina en cada tarea asumida de ìndole social.

Resultado de ello se evidenciò en la Primera Asamblea de Balance del Proyecto “Somos Futuro”, donde los estudiantes vinculados al mismo, demostraron su interès por la carrera mediante un debate excepcional en cada tema abordado, con la fluidez y elocuencia que caracteriza a los amantes de hacer el bien en la sociedad cubana.

Yurisbel Gallardo Ballat, rector de la Universidad en Ciego de Avila, explicò a Televisiòn Avileña que los jòvenes de la Facultad de Humanidades de la carrera de derecho desarrollan un intenso trabajo en estos meses de Covid-19, no solamente participando en el proyecto, siendo este esencial en el vinculo Universidad-Empresa-Sociedad, sino tambièn realizando otras actividades dentro de la instituciòn educativa, lo que hace que nuestros jòvenes cada dia demuestren su verdadero valor, su intensiòn y compromiso con la patria socialista.

Sin dudas Proyecto Futuro marca una diferencia desde sus comienzos en el año 2019, camino recorrido por Nueve integrantes. Ahora la meta es continuar fortaleciendo ese camino e incentivando a otras carreras y facultades en el vìnculo Universidad-Empresa-Sociedad. Realizarlo de una manera màs dinàmica, acotar distancia entre el servicio profesional y la actividad estudiantil.

Para sorpresa de todos los presentes Gallardo Ballat manifestò que con la continuidad de estudios se alista tambièn un aula especializada para la carrera de derecho, formando un tribunal dentro de la propia Universidad, y otros proyectos que vendràn generàndose a partir del pròximo año 2022.

En medio del jolgorio y la celebraciòn por efectuar con resultados positivos esta Asamblea, este periodista dialogò con Danna Fumero Moreno estudiante de 3 año de la carrera de derecho, ella un poco timida y a la vez nerviosa, demostrò sinceridad y honestidad frente a las càmaras cuando expresò su sentir con este proyecto. “Desde que me incorporè han pasado dos años, siempre he estado en el Tribunal Municipal, vinculada a la parte de familia, lo que no quiere decir que no haya rotado por otras sesiones, pero siempre vuelvo a familia porque es la màs atrayente para mì.”

Al tèrmino de una jornada matizada por experiencia y juventud, los presentes disfrutaron de la actuaciòn de Yomel Sànchez, integrante del catàlogo de excelencia de la empresa de los grandes espectàculos Musicavila, con temas atrayentes dedicado a este selecto grupo de profesionales del derecho, quienes ovacionaron de pie ante el desempeño exquisito del artista.