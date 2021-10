Psicología de un pelotero en tres y dos

Generalmente, en los deportes colectivos existe un líder o varios por equipo. Son quienes empujan al conjunto porque individualmente poseen más habilidades, herramientas, capacidades para desarrollarse en esa disciplina. También puede asumir el rol un jugador con mayor experiencia que el resto o uno con características naturales de guía.

SciELO Cuba ―Biblioteca Científica Electrónica en Línea― en una publicación destaca la existencia de diferentes tipos de líderes deportivos. Primero refiere a «los líderes tonantes» y ejemplifica con el futbolista Cristiano Ronaldo y el basquetbolista LeBron James. Luego, «los líderes invisibles», necesarios para la eficacia de la labor de los tonantes.

Resalta también a «las fieras sonrientes», que «hasta sus oponentes los aprecian, a pesar de que, como buenas fieras, en la cancha los destrozan». Otros son «los tractores veloces», esos «que halan y motivan como tractores a los compañeros de su equipo y lo hacen a gran velocidad». Por último, menciona a «los llaneros solitarios», quienes «no logran ganar nada pues su equipo no los acompaña, pero ellos tienen actuaciones relevantes».

El béisbol cubano no está exento de referentes por selecciones, tanto provinciales como nacionales. Para citar uno, tomemos a Frederich Cepeda, pelotero que por su rendimiento en campeonatos domésticos como en representación de Cuba en eventos internacionales, es reconocido como uno de las principales estrellas del pasatiempo nacional. No solo sus números le conceden el estandarte de leyenda, sino también la entrega sobre la grama del terreno en sus más de veinte Series.

El 24 de los Gallos enfrentó en 2002 uno de los escenarios más exigentes de su carrera. En el séptimo y último partido de la final de la XLI Serie Nacional, le tocó un turno al bate decisivo. Noveno inning. Dos outs. Bases llenas, el empate en tercera y en segunda la ventaja para Sancti Spíritus. Desde la lomita de lanzar el zurdo Oscar Gil. Con dos strikes en el conteo, Frederich Cepeda le hizo swing a un envío sin conectar con la bola. Así, Holguín obtuvo su primera corona en Series Nacionales.

Es cierto que para esa fecha el campeón olímpico espirituano estaba en sus inicios y no era la figura de renombre que es hoy. Incluso, ni había logrado todavía escalar a lo más alto en una cita estival, pero en esa campaña sus guarismos demuestran una elevada calidad. Promedió para .378, con OBP de .487, pegó 24 tubeyes y despachó diez vuelacercas en la temporada regular. Durante la postemporada mantuvo un excelente rendimiento. Average de .394, OBP de .500, seis dobles, dos triples y tres jonrones en 18 choques, estadísticas reflejadas en el sitio oficial del béisbol cubano. Por tanto, la narración anterior es válida para inicialmente comprender que no siempre los mejores responden a la hora buena.

¿Cuántas veces ha sucedido que el mayor remolcador batea para doble play cuando el marcador está cerrado, o el primer pícher no consigue buenas salidas en partidos importantes, o un excelente fildeador hace un error que cuesta el juego? Por el contrario, también la alta tensión de los encuentros de playoffs exalta significativamente las cualidades de algunos. Atrapadas sensacionales, jonrones como el de Agustín Marquetti o Ariel Pestano en instancias definitorias…

Las situaciones descritas anteriormente son análogas al desempeño completo de los atletas en las distintas fases competitivas, como la clasificatoria y las postemporadas. Para entender el fenómeno de una vez: existen jugadores con significativos resultados durante la etapa regular y que luego descienden, también puede suceder al reverso. A su vez, otros mantienen una notable estabilidad en todas las etapas.

En esta investigación, la Televisión Avileña entrevistó a psicólogos del béisbol cubano para entender directamente cuáles aspectos, condiciones, mediaciones influyen en los peloteros cuando fallan en oportunidades claves o, por el contrario, por qué existen beisbolistas que en los playoffs potencian su nivel por sobre la temporada regular.

Las primeras palabras son las de Marilyn Cabañas, psicóloga de los Cazadores de Artemisa. Su respuesta es concisa y señala fundamentalmente que «es normal» que los peloteros no alcancen su cometido en una ocasión dada. Argumenta: «Pudiera ser factor casualidad, porque cuando un jugador es bueno no está mirando quién es el lanzador ni quién bateará. Por supuesto, condiciona tu estado físico y mental en la situación x de juego. Que en un momento determinado falle es natural, es humano. Ejemplo, nuestro mejor bateador es Dayán García; pero él no está exento de errar, puede que el pícher conozca sus debilidades y pueda tener dificultades en el cajón de bateo».

Son los lanzadores relevistas, cerradores los que comúnmente suben al box con una alta responsabilidad por el marcador y directamente el significado que tiene sacar outs, para no perder la ventaja, contener a los rivales, etcétera. El margen de error de un pícher situacional o un salvador debe ser mínimo porque en sus manos está el juego, literalmente.

Sumémosle que en duelos de postemporadas la presión tiende a aumentar por propiamente estar en una instancia así. Entre las condiciones que provocan un mal desempeño de tales serpentineros, la especialista subraya: «Depende de la preparación psicológica, del momento que viva su trayectoria deportiva. De su nivel de aceptación, del deseo de jugar». En realidad, estas consideraciones bien pueden ser las mismas si se hablara de un abridor o también un bateador.

En este sentido, el psicólogo Reinier Acosta de los Vegueros de Pinar del Río comenta: «No está en el mismo plano una etapa competitiva de 70 juegos, por ejemplo, que enfrentar en cinco partidos un playoff con un máximo rigor competitivo, donde la exigencia y el estrés del momento aumenta el nivel».

Empujar la carrera de la victoria o dar el escón con bases llenas «viene condicionado por muchos factores. El elemento de la personalidad y el temperamento personológico son bien importantes. También pasa por el rendimiento del atleta al momento de la postemporada y cómo los factores internos y externos al juego de béisbol puedan incidir en esa instancia en el buen o mal resultado. Son elementos para tomar en cuentas al hacer una valoración de cuál es el resultado que puede alcanzar un atleta y el equipo en general. Además, el contexto en qué se llega y los factores psicológicos presentes y cómo ese deportista los pueda afrontar», añade Acosta.

Más allá de la calidad de los peloteros, la preparación psicológica y lo que representa cada uno para la novena influencian en el rendimiento, así como son significativas las etapas de pre- competencia, competencia y eliminatorias.

Otra de las voces autorizadas en esta investigación es el psicólogo de los Tigres de Ciego de Ávila, Yordanis Rodríguez. Al respecto, abunda: «Hay deportistas que rinden en entrenamientos y hacen el equipo por eso. Sin embargo, hay otros que cuando empieza el torneo rinden más. Igual, es diferente en una etapa eliminatoria, propiamente los jugadores no responden de la misma manera. Incluso, hay quienes son mejores contra un equipo específico. El ejemplo clásico es Yander Guevara ante Industriales».

Continúa: «Todo depende de la actitud con que enfrenten la competencia. La actitud tiene cuatro variables que son claves en estos casos: la opinión, la valoración del rival, el significado y la certeza. Qué significa la competencia para ti, la opinión que tiene tu equipo sobre ti y la valoración que hagas sobre el rival. Ello repercute directamente en el rendimiento».

Por su parte, Urlis Mojena, psicólogo de los Cachorros de Holguín, empieza por explicar: «Hay características que inhiben o potencian la expresión de la calidad del atleta. Mientras mayor sea la exigencia de la tarea algunos deportistas tienden a incrementar o disminuir su calidad potencial».

Seguido expone: «Por ejemplo, una variable tan importante como carreras impulsadas o cómo funciona un pelotero en situaciones bajo presión son definitorias en el momento de crear el lineup, más ahora con las métricas modernas».

De acuerdo a este planteamiento, es posible ratificar que el desacierto o no en especiales ocasiones de un juego está condicionado también por aspectos relacionados a la psiquis. Por consiguiente, la dirección de los equipos beisboleros ha de identificar quiénes son los peloteros más oportunos, aunque no sean los que sobresalgan en estadísticas generales.

«La toma de decisiones los caracteriza, es una variable que aglutina a casi todas las otras. Hay bateadores que saben definir a qué lanzamiento hacerle swing y a cuál no. Saben en qué situación abstraerse mentalmente y no pensar en las gradas ni nada extradeportivo; sino concentrarse, focalizar el objetivo. En este caso, de las unidades psicológicas primarias, la básica sería la concentración. Ejemplo de esto, es un bateador como Danel Castro, quien puede o no estar rindiendo; pero a la hora cero él va a definir a favor, lo demostró desde el tope con los Orioles y en su trayectoria deportiva. Simple, el béisbol es el rol que te toca cumplir según el contexto determinado. Para cada pelotero hay que elaborar un perfil, que luego le diga a la dirección que por más nombre que tenga un pelotero no es el indicado en esta situación, pues no rinde así, la probabilidad refleja que hay más posibilidades de que sea inefectivo», manifiesta Mojena.

Luego, refiere a un proyecto en Holguín que «relaciona las variables psicológicas con las variables de la sabermetría» y, en concordancia con lo dicho por el psicólogo avileño, argumenta Mojena: «Hasta ahora lo que hemos podido identificar es que existen tres tipos específicos de jugadores; uno que rinde al máximo en la etapa de preparación, otro durante la serie y un último que lo hace en momentos específicos de definición. Este puede expresarse en los anteriores escenarios: preparación y Serie; pero es de conocimiento que en un momento determinado es el que incrementa sus resultados si incrementa la dificultad de la tarea a vencer. Por ejemplo, viene a batear con corredor en posición anotadora y dos outs y es el hombre que aumenta el nivel de efectividad, aunque puede fallar porque la pelota es un deporte de probabilidades. Esto sucede porque es capaz de tomar mejores decisiones, valorando situaciones objetivas como: zona de strike del árbitro; condiciones climáticas, para dónde bate el aire; que formación le hacen, ajustarse en el propio turno. Al que valora todo esto es el que hay que ponderar».

Aunque el tema da para mucho más, el objetivo de la investigación fue sintetizar por qué los peloteros tienen mayores probabilidades de fallar o no en situaciones trascendentales para un desafío, un campeonato, según análisis de psicólogos deportivos. ¿Quiénes son los beisbolistas que se crecen en tres y dos? Con el criterio de los cuatro especialistas está acto usted para, como dice un buen cubano, sacar sus propias conclusiones.