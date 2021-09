Psicólogos del béisbol cubano responden: ¿Aumenta la presión si el rival es Industriales?

Decir Industriales en este archipiélago no hace única referencia a lo deportivo, pues no importa si sigues asiduamente el béisbol o ni siquiera lo entiendes: amas a los Leones o los odias. No existe un término medio cuando de los Azules se trata. Los millones de cubanos están divididos entre defender a ultranza a la selección capitalina o restarle todo mérito posible.

Ese es el peso que carga Industriales. En sus vitrinas el historial más dorado del béisbol cubano con doce títulos, un argumento muy sólido de los fanáticos. De riposta, «es el equipo más longevo en Series Nacionales», «los favorece el arbitraje… hasta la prensa», «Industriales tuvo por mucho tiempo una sucursal en el propio campeonato doméstico».

Por todo esto y tantísimo más, alrededor de los Leones se ha creado una especie de «mito» que se reduce a que los restantes equipos enfrentan con alto grado de «presión psicológica» a estos occidentales. Son populares las frases: «A Industriales le juegan con más ganas, mejor», como también «El Latino es el estadio más difícil», atribuido sobre todo por ser el parque con mayor capacidad de espectadores en el país.

Pero ¿cuánto de verdad hay en relación a esto? ¿Sinceramente desafiar a Industriales es diferente? ¿Impone más pisar el terreno del Latinoamericano? Para responder estas interrogantes, la Televisión Avileña entrevista a un grupo de psicólogos deportivos de conjuntos rivales a Industriales. A continuación, las consideraciones de los especialistas.

«No influye para los Cazadores jugar en la capital»

Las primeras declaraciones son las de Marilyn Cabañas, psicóloga de los Cazadores, plantel novel en Series Nacionales que en su historial ha vencido en 20 ocasiones de 56 posibles a los Azules, según las estadísticas del sabermétrico santiaguero Yasser Vázquez, fuente consultada durante toda la investigación.

Directamente, Cabañas plantea que no existe diferencia para los artemiseños al enfrentar a los distintos contrarios ni al jugar en un terreno u otro. «Todo equipo va a un juego de pelota con la perspectiva de utilizar todas sus fuerzas para ganar. Ese siempre es el objetivo; pero hay novenas que tienen mejores jugadores y esa es la diferencia. No obstante, nosotros nunca pensamos en que los otros son más fuertes. Realmente nuestro equipo por sus resultados se ve débil; pero sabemos que podemos superar a cualquiera».

«El equipo Artemisa es bastante joven; pero estadio por estadio es lo mismo. No influye para los Cazadores jugar en la capital», refiere.

Otro punto es que Artemisa y La Habana geográficamente son fronterizas; pero la psicóloga confirma que esto tampoco infiere en mayor ni menor medida en la rivalidad en el diamante. Entretanto, el hecho de que beisbolistas capitalinos, como es el caso de Jorge Enrique Alomá, hayan integrado las filas de los Cazadores en su formación deportiva incide de cierto modo, pues «queda la experiencia de que jugaron juntos, fueron de un mismo equipo, tuvieron una misma dirección; pero desde el terreno somos contrarios y se juega a sabiendas de que conocemos particularidades de ellos, mañas, técnicas de bateo, etcétera».

«Más que añadir presión, lo que hace es engrandecer a los rivales»

Que el estandarte de Industriales y su récord victorioso, en este caso sobre Holguín de 113 ganados por 70 perdidos, no media de manera negativa en la mentalidad de los atletas en el momento de enfrentar a los Leones, es el criterio del psicólogo de los Cachorros Urlis Mojena. «Más que añadir presión, lo que hace es engrandecer a los rivales. Mientras mayor sea la calidad de tu rival, mayores posibilidades tienes de expresar tus potencialidades. Al menos el equipo holguinero se crece y trata de jugarle lo mejor posible a conjuntos grandes», analiza.

Asimismo, su criterio guarda relación con el de la artimeseña cuando diserta sobre que jugar en el Latino no es un factor decisivo. «Es obvio que cuando vas a definir un contexto determinado parte de las condiciones objetivas. En este caso sería el tamaño del estadio. El Latino tiene la característica de ser el estadio insignia de la pelota cubana. Por tanto, los peloteros tienen cierto roce, familiaridad, identificación de donde se está jugando. Pero no creo que sea el Latino en sí lo que aumente o disminuya la posibilidad del éxito, sino el mismo juego y las probabilidades de poner en práctica las variables claves en el béisbol. Ello no determina el rendimiento psico- deportivo de los atletas, al menos de los holguineros».

«En los proyectos de cada equipo está ganarle a Industriales sí o sí»

Por otra parte, Ciego de Ávila es el único elenco en la Serie Nacional que supera a los Leones en el histórico, 98 por 91. Además, sumemos que se enfrentaron en una final, avileños contra habaneros, y el resultado de esta favoreció a los primeros. Precisamente, la valoración de Yordanis Rodríguez parte acerca de aquel del primer choque choque del play off con Industriales en el Coloso del Cerro:

«Según me explicó el anterior psicólogo, se hizo algo en esa final que quizás no se haya hecho antes: fue aclimatar al equipo al estadio lleno desde mucho tiempo antes. Ese día creo que Roger hizo un pre-game, el equipo salió al terreno unas dos horas antes, eso pocos directores lo hacen. Por lo que no fue tanto el impacto, pues los jugadores vieron poco a poco que el estadio se fue llenando, y así se adaptaron. Eso fue muy importante en la primera victoria».

Al reverso del criterio de los anteriores entrevistados, Rodríguez plantea que todos los conjuntos enfrentan a los Leones de la capital con mayor ímpetu, quizá, que a otros contendores. «Escuché alguna vez decir a un narrador: “En Cuba quien no está con Industriales está en contra”. Efectivamente, es el equipo insignia, al que todos le quieren ganar, Industriales no tiene rival pequeño, en los proyectos de cada equipo está ganarle a Industriales sí o sí, es una meta que todos se trazan. El caso de Ciego no es la excepción. El juego agresivo de los Tigres, de lucha constante, le ha encajado bien a Industriales, aunque en los últimos años no ha sido igual», manifiesta.

«Es un reto jugar ante Industriales, más en su estadio»

Por último, las palabras de Reinier Acosta, psicólogo del conjunto vueltabajero, uno de los cuatro grandes históricos del béisbol cubano. Con el nombre «Pinar del Río» la provincia ostenta cuatro cetros. Asimismo, suma otros seis que obtuvo Vegueros.

Equipos pinareños versus Industriales se han enfrentado dos veces en finales, en 1978 el resultado favoreció a Vegueros y en 1986 Industriales tomó desquite del desaparecido equipo.

Entretanto, el balance entre Pinar del Río e Industriales es ligeramente favorable para los Azules, por 117 a 114. Los números explican la fortísima rivalidad entre ambas selecciones.

Acosta empieza por plantear que «ya no son los mismos equipos de antaño» y «para analizar el fenómeno en la actualidad hay que abordar el tema del cambio generacional».

Después, refiere al simbolismo de enfrentar a los Leones: «Son dos conjuntos con historia que están tratando por todos los medios de establecerse entre los cimeros del béisbol cubano. Siempre jugar contra Industriales es un reto por todo lo que enmarca también el Latino y lo que significa hacerlo bien ante un equipo así».

Continúa: «Muchos peloteros confirman su calidad cuando juegan en el Latinoamericano, con el estadio lleno. Todo eso trae consigo que a los atletas les guste jugar contra Industriales. Es un desafío que mide al deportista y el resultado que puede alcanzar».

― ¿Y, por tanto, le genera más «presión» al atleta?

«En el plano deportivo, ninguno piensa igual. Lo que quizá para uno genere mucha presión para otro no, depende de las características de cada jugador. Desde el punto de vista grupal, a los equipos pinareños siempre les ha gustado la rivalidad con Industriales por todo lo que se juegan, son equipos con números muy parejos, con muchos títulos ganados. Indiscutiblemente, lo ratifico, es un reto jugar ante Industriales, más en su estadio».

Resulta interesante el contraste de las respuestas. No existe un consenso entre los especialistas con respecto a la pregunta planteada en el titular. Es verdaderamente paradójico que sean los especialistas de los equipos con resultados más discretos frente a Industriales los que hayan afirmado categóricamente que los motivos que pueden provocar una derrota ante los Azules no deviene nunca de aspectos relacionados a la psicología, sino del rendimiento deportivo.