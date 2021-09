Puntualizan acciones en consejo popular de Ciego de Ávila

Con la presencia de los factores de la comunidad y directivos de las empresas apadrinadoras se realizó la puntualización de las tareas que se ejecutan y el análisis de las principales problemáticas sociales en el Consejo Popular Roberto Rivas Fraga, en la ciudad de Ciego de Ávila.

La Doctora Geisy Romero Pimentel, jefa de grupo Básico de Trabajo (GBT), de la demarcación comunicó que se cumple con el programa de la pesquisa, que en la semana se reportan siete casos activos, y se encuentra funcionando en el área centro, la consulta Post covid, con las diferentes especialidades médicas.

En el encuentro que tuvo por sede la escuela primaria Brigadier José Gómez Cardoso fueron evaluadas, además, las demoras en el resultado de los PCR, el tema de la farmacia, así como, las dificultades en el servicio de mensajería por cada CDR.

En este aspecto, Eridey Rodríguez Ruiz, Administrador de la farmacia 08-08-638, dijo que se debe identificar desde los consultorios el control de los medicamentos para que lleguen a quien más lo necesita, y potenciar por parte de los Galenos la incorporación de la medicina verde como tratamiento paliativo en algunas patologías.

La reparación de los consultorios médicos de la familia, continúa como tarea prioritaria en el Consejo popular Roberto Rivas Fraga, pero se deben crear alternativas que abarquen un poco más del inmueble y que aporte al bienestar de la comunidad.

También centraron el debate del encuentro las principales problemáticas diagnosticadas como el mal estado del vial acceso y el canal de desagüe de la cooperativa Batalla de Jigüe.

Julio César Moreno Quintero, delegado de la circunscripción 47, explicó que no es suficiente la voluntad de hacer y hoy tenemos un grupo de empresas que no tienen equipos ni medios para resolver las problemáticas sociales, debemos lograr la integración de las 12 entidades que apadrina este Consejo a la comunidad y no de forma aislada en una circunscripción.

El representante popular, enfatizó en la necesidad de que sean los directivos con poder de decisión los que asistan a estas reuniones, dijo, es este el momento de concretar acciones desde lo exógeno que propicie los cambios que espera la comunidad.

Explicó que entre las entidades se encuentra Recursos Hidráulicos y Vialidad, las que pueden aportar y darle respuesta alguno de los planteamientos relacionados con obstrucción de sanitarias, salideros de agua potable y el mal estado de los viales, principales planteamientos por resolver en el Consejo.

Tomado de Radio Surco. Por Odania García Heredia