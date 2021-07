¿Qué sucede con la emigración irregular entre Estados Unidos y Cuba?

Al intervenir en la Mesa Redonda de este jueves, el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, señaló que, a pesar de la manipulación del tema migratorio, Cuba ha aplicado 33 medidas de actualización de política migratoria.

“Antes del 2013 ya se habían aplicado 17, y en el propio 2013 se anunció aquí en la Mesa Redonda las 11 políticas que en lo sucesivo han tenido otras actualizaciones”, afirmó y añadió que en 2016 hubo una nueva medida y en 2018 se aplicaron otras cuatro.

El coronel ejemplificó que en el año 2013 se eliminó el procedimiento de Permiso de Salida para viajes al exterior por asuntos particulares de los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, incluyendo la Carta de Invitación. Añadió que en el propio año se extendió de 11 a 24 meses el término de estancia en el exterior para los ciudadanos cubanos que viajan temporalmente.

Asimismo, en el 2018 se eliminó el requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior, que hayan nacido en el extranjero, puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad.

Méndez Mayedo destacó que del año 2013 a la fecha han viajado al exterior 1,2 millones de cubanos residentes, los cuales realizaron un total de 5,5 millones de viajes: “Es una cifra importante que demuestra un flujo habitual, normal, donde la mayoría de los cubanos salen y entran del país sin ninguna dificultad”.

El coronel afirmó que de 2013 al 2021 han ingresado al país 749 000 cubanos residentes en el exterior en 3,4 millones de ocasiones.

En cuanto al impacto de las sanciones de Donald Trump contra Cuba, Méndez Mayedo explicó que el crecimiento del ingreso de cubanos residentes en el exterior a la Isla fue mínimo en el período de 2018 y 2019.

Aproximadamente 1 600 000 cubanos nacidos en Cuba radican en el exterior, mientras que hay 850 000 hijos de cubanos que radican en Estados Unidos: “Es una afectación importante a los cubanos y sus familias”.

Al referirse a los flujos de visitantes a Cuba, destacó que entre 2018 y 2019 hubo una caída en 500 000 personas, lo cual está asociado a las medidas de la administración Trump.

“Categóricamente podemos decir que no hay una relación migratoria normal con Estados Unidos, y eso no puede existir si hay una embajada que no funciona, si para visitar temporalmente los Estados Unidos tengo que ir al consulado de Estados Unidos en Mérida, México, para poder viajar”, afirmó.