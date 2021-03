Quietud e inquietud

No lo hemos notado siquiera, nuestros niños han crecido, los ha hecho engrandecer a destiempo algo tan microscópico e inexplicable como un virus. A un año exactamente de aquel mes de marzo del 2020, Ciego de Ávila se vio afectado por una pandemia tremenda que cada día cobra vidas humanas, sueños, esperanzas e ilusiones por vivir.

Pero Dailenys una niña de apenas cuatro años de edad, no entiende de quietud, de no poder abrazar, besar a los suyos como algo tan cotidiano que solía ser meses atrás. Jugar en el barrio con sus amigos, saltar de acera en acera y a la mañana siguiente se dio de bruces contra las puertas de casas cerradas una vez más. Ante este segundo rebrote en mayúscula de la enfermedad asistía a las vías no formales en el Seminternado Ricardo Pérez Alemán con muchas ansias de aprender todo lo que la maestra le enseñaba, y así contarles a sus más grandes tesoros, su mamá y su papá toda la lección aprendida de ese día.

Los ruegos de “quédate en casa” los escucha, los ve por la pantalla chica del televisor en diferentes programas informativos y los repite a otros. Pero hasta ahí.

La rubia como le dicen sus amiguitas de la cuadra, la retozona del barrio, desobediente de naturaleza, no concebía estar a puertas cerradas un momento más. Los primeros días fue muy fácil porque había tiempo para todo, no había que levantarse temprano para ir a la escuela, pero hasta eso aburrió las primeras semanas de aislamiento social. Merienda fuera de los horarios habituales, una habitación revuelta hasta los cimientos, dejaba huellas de un “encierro” que despertó la añoranza por andar “mataperreando” hasta la hora del baño, luego las tareas y la comida, el desespero por un torrente de sol o unos minutos de juego al aire libre.

Pero ante estas vicisitudes la imaginación tomó su vuelo y las ideas llegaron pronto para esta familia avileña, con la ilusión de ver a esta coqueta y hermosa niña reír a través de un nasobuco. Se ingeniaron un montón de amigos sustitutos “La muñeca a la que le falta un pie, cuquitas para vestir, los colores gastados de tantos dibujos “aún así no ha dejado de sonreír un solo día o quizás lo ha hecho, pero con más dignidad.

En esta dura batalla que libramos para frenar esta pandemia nada es igual, Dailenys no imagino que en su cumpleaños número Cuatro se iba a parar delante de un pastel en silencio, sin el alboroto de los pitos que estremecen, con las velas humeantes siniestras, con los pomos de refrescos en pose para beberlos solos.

Con todos estos contratiempos que impuso la Covid-19, esta pequeña giganta con su picardía y carisma que le caracteriza se tomó la tan anhelada foto como es tradición. Para eternizar el único cumple con la casa vacía por culpa de un invitado que no estaba previsto llegara a nuestras vidas, sus padres le han dicho a la menor con mucho dolor “no puedes salir” y se ha quedado en casa sin protestar o a veces protestando, pero ha entendido las explicaciones desde la inocencia más con la madurez de un adulto.

Historias como la de Dailenys Rojas Medina deben ser contadas, porque como a ella otros niños también les ha tocado las de ganar o perder, según el cálculo matemático con que se vean las cosas, han tenido que aprender a convertir el confinamiento en un pasatiempo, a vivir entre cuatro paredes las 24 horas del día, con la esperanza puesta en nuestros galenos que, con su esfuerzo, sacrificio y ganas de vencer la pelea a este virus, laboran sin descanso en diferentes latitudes del mundo, lejos de su hogar, pero con la convicción de que sí se puede y sí se podrá poner fin a un enemigo como este.