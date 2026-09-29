RadioCuba refuerza labores para garantizar la continuidad de las transmisiones en Ciego de Ávila

La División Territorial de RadioCuba en Ciego de Ávila trabaja para mantener la continuidad de las transmisiones de radio y televisión en la provincia, a pesar de la compleja situación energética que atraviesa el país.

El personal técnico y especializado de este centro realiza labores de operación, mantenimiento y respuesta ante incidencias, con el propósito de garantizar que la población pueda acceder a estos importantes servicios de información y comunicación.

Cadel Reina Arias, especialista de la División Territorial de RadioCuba en Ciego de Ávila, dijo en exclusiva a este sitio digital que se han tratado de restablecer los horarios para estas transmisiones en la provincia en distintos momentos del día, priorizando siempre los informativos nacionales y la salida al aire de la radio y la televisión de la provincia; es decir, nuestro telecentro avileño y nuestra emisora provincial Radio Surco.

“Estos horarios han estado siempre en la mañana, coincidiendo con las revistas matutinas y otros programas informativos nacionales. Luego, en el horario del mediodía, comenzamos aproximadamente a las 12 con la entrada y salida al aire del telecentro avileño, y continuamos hasta que termina el estelar”, apuntó Reina Arias.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la estabilidad de las transmisiones, también se impulsan proyectos dirigidos al cambio de la matriz energética en centros transmisores de radio y televisión del territorio avileño.

La incorporación progresiva de fuentes renovables de energía puede contribuir a reducir la dependencia del sistema eléctrico nacional y a mejorar la capacidad de respuesta de estas instalaciones ante interrupciones del servicio.

Estas acciones forman parte del trabajo de la entidad para preservar las comunicaciones audiovisuales en el territorio y avanzar hacia un servicio más eficiente y sostenible, en beneficio de la población avileña.