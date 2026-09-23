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Ramón Pardo Guerra constata en Morón acciones preventivas ante la temporada ciclónica

PorJulia Ines Nordelo Zayas

Sep 23, 2026

El general Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, evaluó en Morón las acciones preventivas adoptadas por el Consejo de Defensa Municipal para prevenir los efectos de la actual temporada ciclónica.

Pardo Guerra se interesó por las condiciones para la evacuación de familias vulnerables y por el aseguramiento sanitario en el Hospital Provincial Roberto Rodríguez.

Agregó que hay que prestar mucha atención a las zonas bajas para poner a buen resguardo los recursos materiales del Estado y los bienes familiares.

El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil enfatizó que no se puede estar desprevenido en la actual temporada ciclónica en esta área del Caribe.

También llamó a la disciplina y al cumplimiento de las medidas; ante cualquier eventualidad, hay que cumplirlas y, sobre todo, orientar a la población en cada una de las etapas establecidas por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba.

 

Por Julia Ines Nordelo Zayas

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