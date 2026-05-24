Realizan Consejo Municipal de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Morón

En un ambiente de intenso debate y participación juvenil, se celebró el Consejo Municipal de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Morón.

Durante la cita, los delegados eligieron a los nuevos miembros que asumirán la próxima presidencia de la organización, además de desarrollar talleres donde se abordaron temas medulares para el futuro del sector estudiantil.

Uno de los espacios más dinámicos fue el dedicado al funcionamiento orgánico de la FEEM, donde los jóvenes analizaron fortalezas y debilidades en la estructura interna. Asimismo, se discutió en profundidad el papel de la organización en la defensa de la patria, en sintonía con los principios históricos de la membresía estudiantil cubana.

Entre los proyectos y movimientos presentados, destacó la campaña antidrogas “No seas uno más”, iniciativa que busca prevenir el consumo de sustancias nocivas desde las propias aulas y comunidades. La propuesta generó consenso y se comprometieron acciones concretas de divulgación y trabajo preventivo.

Uno de los desafíos centrales señalados durante el encuentro fue la necesidad de incentivar la red comunitaria, estructurada en siete ejes estratégicos que articulan el trabajo con organismos clave. Entre ellos figuran el Partido Comunista de Cuba, el gobierno local, el sector de la Salud, el Ministerio de la Agricultura y otras entidades. El objetivo, explicaron los dirigentes estudiantiles, es lograr una integración efectiva que potencie el desarrollo de los jóvenes desde cada barrio y escuela.

Los delegados mostraron particular interés en temas de actualidad como la reciente suspensión de las pruebas de ingreso a la educación superior, una medida que ha reconfigurado las expectativas de miles de estudiantes preuniversitarios. En los talleres se debatieron tanto las oportunidades como las incertidumbres generadas por esta decisión.

Otros asuntos que despertaron gran participación fueron el uso de las redes sociales —desde su potencial educativo hasta los riesgos de la desinformación y el ciberacoso— y la recreación sana como alternativa a conductas de riesgo. Los jóvenes coincidieron en la necesidad de generar espacios de ocio seguros, atractivos y supervisados por la propia comunidad educativa.

Con la nueva presidencia ya electa, la FEEM en Morón se traza como propósito inmediato implementar las propuestas surgidas de estos talleres y fortalecer el vínculo con los organismos locales, convencidos de que solo desde la unidad y la participación consciente se podrán enfrentar los retos actuales de la enseñanza media en Cuba.

Texto y foto: Arletty White Morales