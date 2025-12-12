Televisión Avileña

Realizan educadores destacados de Morón recorrido por entidades económicas y sociales (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 11, 2025

La Institución Educativa Roberto Rodríguez fue el primer centro visitado por un grupo de educadores destacados de Morón, como parte de las actividades de la Jornada por el Día del Educador.

En la escuela, la comitiva participó en un matutino especial donde disfrutó de canciones, poemas y otras manifestaciones culturales preparadas para homenajear a maestros, profesores y personal de apoyo con resultados sobresalientes en el presente curso escolar.

Posteriormente, el grupo visitó nuevos actores económicos para conocer de primera mano su labor en el contexto actual del país, así como a campesinos con logros significativos en la producción de alimentos.

Los educadores también recorrieron entidades del comercio y la gastronomía, donde intercambiaron con los colectivos laborales y disfrutaron de diversas ofertas en reconocimiento a la importante labor que desarrollan en la sociedad.

           

     

