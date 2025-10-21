Realizan en Morón el Festival de la Clase de los docentes en la enseñanza media (+Fotos)

La Escuela Secundaria Básica Urbana «Benito Juárez», en el municipio avileño de Morón, fue la sede del Festival de la Clase, un evento que reunió a docentes de la enseñanza media para destacar las mejores prácticas pedagógicas.

Al encuentro, celebrado en la institución moronense, asistieron educadores de diversos centros, quienes demostraron un alto nivel de preparación y dominio metodológico.

Durante las clases demostrativas, los profesores emplearon métodos novedosos y recursos creativos para captar el interés de los estudiantes, cumplir con los objetivos de aprendizaje y establecer vínculos efectivos entre diferentes asignaturas.

Al concluir el festival, se premió a los docentes ganadores en cada una de las especialidades, reconociendo así su excelencia y dedicación en la encomiable labor de educar.