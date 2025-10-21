Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón el Festival de la Clase de los docentes en la enseñanza media (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Oct 21, 2025

La Escuela Secundaria Básica Urbana «Benito Juárez», en el municipio avileño de Morón, fue la sede del Festival de la Clase, un evento que reunió a docentes de la enseñanza media para destacar las mejores prácticas pedagógicas.

Al encuentro, celebrado en la institución moronense, asistieron educadores de diversos centros, quienes demostraron un alto nivel de preparación y dominio metodológico.

Durante las clases demostrativas, los profesores emplearon métodos novedosos y recursos creativos para captar el interés de los estudiantes, cumplir con los objetivos de aprendizaje y establecer vínculos efectivos entre diferentes asignaturas.

Al concluir el festival, se premió a los docentes ganadores en cada una de las especialidades, reconociendo así su excelencia y dedicación en la encomiable labor de educar.

   

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Juventud Rebelde ha sido parte de mi vida”

Oct 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Comenzó el seminario de preparación para el ensayo censal

Oct 21, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Celebran en Morón el Día de la Cultura Cubana (+Fotos)

Oct 21, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

CIEN AÑOS CON FIDEL

Ante la traición, una victoria popular

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Juventud Rebelde ha sido parte de mi vida”

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Comenzó el seminario de preparación para el ensayo censal

21 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón el Festival de la Clase de los docentes en la enseñanza media (+Fotos)

21 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez