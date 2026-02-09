Realizan jornada de trabajo voluntario en la Finca de Plantas Medicinales de Morón

Como parte de las actividades en saludo al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y con el objetivo de impulsar la producción agropecuaria, efectuaron una jornada de trabajo voluntario en la Finca de Plantas Medicinales de Morón.

En la iniciativa participaron dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio, junto a representantes de diversos colectivos laborales sindicalizados.

Durante la jornada, los voluntarios se dedicaron a labores de mantenimiento y cuidado de los cultivos. Los hombres se concentraron en la chapea de malas hierbas y la recogida de los desechos, dejando la zona limpia.

Por su parte, las mujeres trabajaron en el escarde de las áreas alrededor de las plantas, una labor que favorece el crecimiento y la reproducción de estos cultivos, esenciales para la producción de medicina natural o «verde».