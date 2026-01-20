Realizan jornada de trabajo voluntario en organopónico de Morón (+Fotos)

Con el propósito de impulsar la producción de hortalizas y vegetales en áreas urbanas, se desarrolló este domingo una jornada de trabajo voluntario en el municipio avileño de Morón.

Desde primeras horas de la mañana, participaron en la actividad dirigentes de organizaciones políticas y de masas, junto a trabajadores de diversas entidades.

El encuentro tuvo como sede el organopónico «Roberto Rodríguez», conocido popularmente entre los moronenses como «El Centro».

Esta instalación cuenta con más de un centenar de canteros y destina su producción tanto a organismos priorizados como a la venta directa a la población.

Entre las labores ejecutadas destacaron la limpieza, el deshierbe y la preparación de los canteros, dejando listo para la siembra un número considerable de estos espacios en la unidad productora.