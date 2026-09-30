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Realizan juicio ejemplarizante en Baraguá por sustracción de aceite dieléctrico

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 30, 2026

El Tribunal Municipal Popular de Baraguá acogió un juicio ejemplarizante por el delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas.

Los hechos juzgados se derivan de la sustracción de 236 litros de aceite dieléctrico del banco de transformadores de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Mártires del 9 de abril. Este recurso es vital para el funcionamiento del sistema eléctrico de la zona.

Según se conoció durante el proceso, el custodio de la entidad abandonó sus funciones, lo que propició que personas ajenas se apropiaran indebidamente del producto. Esta negligencia ha tenido consecuencias directas y severas para la comunidad y la producción local.

Como resultado del ilícito, doce viviendas de la base productiva de la CPA se han visto privadas del servicio eléctrico desde que ocurrieron los hechos. Asimismo, la situación ha dificultado seriamente las labores productivas de la cooperativa.

El juicio reafirmó el principio de responsabilidad de los trabajadores en la custodia de los recursos del pueblo, así como el rechazo a las conductas que atenten contra el patrimonio y el bienestar de la comunidad.

Tomado de Radio Surco 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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