Reanudan servicios ferroviarios entre Morón, Ciego de Ávila y Camagüey

Los servicios ferroviarios entre Morón, Ciego de Ávila y la provincia de Camagüey quedaron restablecidos, este lunes, luego de una semana de pruebas técnicas y operacionales que permitió verificar las condiciones de los recorridos, ajustar los itinerarios y establecer las tarifas para los pasajeros, según informó Manuel Lorenzo Álvarez, subdirector de Transporte en la provincia.

La conexión Morón–Ciego de Ávila funcionará los martes, miércoles y jueves, con dos viajes de ida y vuelta cada jornada, mientras el servicio Morón–Camagüey operará los lunes y viernes.

En el caso del recorrido entre Morón y la capital provincial, el primer tren saldrá a las 6:10 a. m., con llegada a Ciego de Ávila a las 7:25 a. m. El retorno está previsto para las 8:10 a. m., con arribo a Morón a las 9:50 a. m.

El segundo viaje partirá de Morón a las 11:50 a. m. y llegará a Ciego de Ávila a la 1:25 p. m. El regreso comenzará a las 2:10 p. m., para arribar a Morón a las 3:55 p. m.

Las tarifas establecidas para este servicio son de 200.00 pesos en los tramos Morón–Piña y Piña–Ceballos; 250.00 pesos para Morón–Ceballos y Piña–Ciego de Ávila; y 200.00 pesos entre Ceballos y Ciego de Ávila. El pasaje completo entre Morón y Ciego de Ávila tendrá un costo de 300.00 pesos.

Por su parte, el tren Morón–Camagüey tendrá su salida desde Morón a las 3:10 a. m., con llegada a la ciudad de Camagüey a las 7:30 a. m. El regreso desde la capital agramontina está programado para las 2:40 p. m., con arribo a Morón a las 7:30 p. m.

El costo del pasaje completo entre Morón y Camagüey será de 1500.00 pesos. Para quienes aborden el tren en Ciego de Ávila, las tarifas serán de 150.00 pesos hasta Vicente; 250.00 hasta Baragua; 350.00 hasta Gaspar; 650.00 hasta Piedrecita; 700.00 hasta Céspedes; 800.00 hasta Florida; 1000.00 hasta Algarrobo y 1200.00 pesos hasta Camagüey.

De acuerdo con el directivo, la etapa de pruebas permitió comprobar las condiciones y capacidades del servicio, así como coordinar los aspectos relacionados con la operación de los recorridos y la aplicación de las tarifas. En el caso de la conexión con Camagüey, las pruebas se realizaron durante la jornada del viernes.

La reanudación de ambas conexiones, amplía las alternativas de transportación para los habitantes de Morón, Ciego de Ávila y otros territorios vinculados a estos recorridos, además de favorecer la comunicación ferroviaria con la vecina provincia de Camagüey.

Lorenzo Álvarez explicó que, en dependencia de la disponibilidad de combustible, se prevé incorporar, progresivamente, otras rutas ferroviarias, con el propósito de ampliar las opciones de movilidad para la población y aprovechar las posibilidades existentes en este medio de transporte.

Tomado de Invasor