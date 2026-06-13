Rechaza CUPET las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) rechaza categóricamente las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este 11 de junio de 2026, las cuales buscan afectar de manera directa el normal desenvolvimiento de nuestras operaciones y golpear un sector estratégico del país

Autor: CUPET | internet@granma.cu

12 de junio de 2026 17:06:53

CUPET

Foto: Facebook de Cupet

La Unión Cuba-Petróleo (CUPET) rechaza categóricamente las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos este 11 de junio de 2026, las cuales buscan afectar de manera directa el normal desenvolvimiento de nuestras operaciones y golpear un sector estratégico del país.

CUPET denuncia estas acciones como injustas y arbitrarias, pues no solo restringen el acceso a recursos financieros y tecnológicos indispensables para el funcionamiento de la industria, sino que también buscan agravar la crisis energética y limitar el desarrollo económico de Cuba.

A pesar de los obstáculos impuestos, los petroleros ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del pueblo cubano y seguiremos trabajando para garantizar la continuidad de servicios esenciales del país. Ninguna sanción externa podrá quebrar la voluntad de nuestros trabajadores ni detener la misión de servir a Cuba con transparencia, responsabilidad y disciplina. La fuerza de CUPET reside en la unidad y entrega de sus colectivos laborales, quienes han demostrado en cada circunstancia su capacidad de enfrentar las dificultades con creatividad, eficiencia y sentido de responsabilidad social.

Convocamos a nuestros trabajadores a mantener la cohesión, la disciplina y la eficiencia en cada tarea, conscientes de que toda acción realizada en pozos, plantas e instalaciones petroleras constituye un aporte directo a la resistencia y al bienestar del pueblo.

Con la unidad indeleble de nuestro colectivo y la firmeza que caracteriza a nuestra industria, continuaremos enfrentando cada desafío, sosteniendo intacto el compromiso de defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de agresión externa.

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Unión Cuba-Petróleo (CUPET)

La Habana, 11 de junio de 2026

Tomado de Granma