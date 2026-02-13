Recibe periodista avileño premio en Concurso Nacional de Periodismo Histórico

El periodista avileño Luis Raúl Vázquez Muñoz, corresponsal del periódico Juventud Rebelde en Ciego de Ávila, mereció el premio del Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025 en la categoría de Prensa Escrita, con el trabajo “Las cartas sobre la mesa”, según informó Ricardo Ronquillo Bello, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) desde sus redes sociales.

El artículo, publicado en Juventud Rebelde, aborda el tema de la Crisis de Octubre a través de la carta enviada por Fidel a Nikita Jrushchov y la manipulación y errónea traducción hecha por los traductores soviéticos, quienes les cambiaron verbos a las afirmaciones del líder cubano, lo cual tergiversaba totalmente su contenido.

El trabajo está basado en la investigación del profesor Antolín Bárcenas, quien tuvo acceso a los originales rusos realizados por los traductores de la URSS, demostrando la evidente tergiversación, causa de una serie de inferencias erróneas de politólogos e historiadores.

De esta forma, dichos originales salvan la responsabilidad de Fidel, quien nunca solicitó el ataque nuclear, sino que emitió como criterio que, si Cuba fuera invadida, no “atacada” como apareció en la traducción, “la Unión Soviética no debería permitir jamás que descargaran contra ella el primer golpe nuclear”.

El jurado del concurso de la categoría Prensa Escrita, integrado por Ciro Bianchi, Luis Ángel Gutiérrez y Pedro Antonio García, otorgó menciones a Enrique Milanés y Vero Rodríguez.

En radio, el galardón correspondió a Lisandra Gómez Guerra por “Cangamba es testigo de resistencia y heroicidad”, mientras que recibieron menciones Yursay Pérez Nakao y Oscar Salabarria Martínez por obras de carácter testimonial e histórico.

El colectivo de Cubavisión Internacional obtuvo el premio en televisión con la serie “Cuba y Vietnam: hermanos por elección”, dirigida por Gustavo Cuba y presentada por Adianez Quintana Sallés, Valia Rosa Marquinez Sam y Cynthia Ibatao Ruiz.

En hipermedia, el reconocimiento fue para Angélica Arce Montero, de Ideas Multimedios, por “María Teresa Mora, la joven que impresionó a Capablanca”, obra que rescata la figura de la primera mujer cubana en alcanzar el título de Maestra Internacional de Ajedrez. Se concedieron menciones a Lázaro David Najarro Pujo y Luis Ernesto Martínez González.

Los jurados destacaron la calidad investigativa, el rigor histórico y el aporte de las obras a la memoria nacional, así como el empleo de recursos narrativos y digitales que enriquecen la divulgación de hechos y figuras relevantes.

