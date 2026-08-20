Reciben en La Habana a los 10 diplomáticos expulsados injustificadamente por República Dominicana

Los 10 diplomáticos cubanos y sus familiares que prestaban servicio en República Dominicana expulsados injustificadamente por el gobierno de ese país el pasado 13 de agosto fueron recibidos hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Odín Ysla Hernández miembro del cuerpo diplomático que regresó a la Patria, al referirse a este acto unilateral e injustificado, citó a Martí: «Cuando hay hombres que no tienen decoro, hay hombres que deben cargar con el decoro de muchos hombres».

Además, reconoció que esta absurda decisión tomada por el gobierno dominicano responde a las presiones del gobierno estadounidense que pretende empañar las celebraciones en torno al cumpleaños de Fidel en el hermano país caribeño y la notable actuación de los deportistas cubanos en los XXV Juegos Panamericanos y del Caribe que tuvieron lugar en el propio Santo Domingo.

«Que nadie le quepa duda que esto es solo otra artimaña imperialista, pero yo, junto a mis hermanos que regresamos a la Patria, solo sentimos orgullo por el deber cumplido y una alegría inmensa por volver a nuestra tierra. La expulsión, por los motivos que la impulsaron, es una medalla que colgaron en nuestro pecho», afirmó Ysla Hernández.

Los diplomáticos fueron recibidos por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, junto a viceministros, directivos del ministerio y una amplia representación de trabajadores.

Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores, recalcó que este acto antidiplomático por parte del gobierno dominicano es un acto servil a los intereses imperiales, que no tiene en cuenta el verdadero sentir del pueblo dominicano unido a Cuba por estrechos lazos históricos de hermandad.

«Estos es solo otro acto de presión por parte del gobierno de los Estados Unidos, uno que dentro de un par de años solo será otro sinsentido de estos tiempos difíciles. Compañeros de la misión diplomática en República Dominicana, bienvenidos a la Patria», concluyó Vidal Ferreiro.

De acuerdo con la declaración emitida por el Minrex en fechas recientes, nuestros diplomáticos han trabajado y actuado en torno a las leyes internacionales y esta injustificada decisión no empañará las relaciones con el pueblo dominicano.

Tomado de Granma