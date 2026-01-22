Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Recibió Raúl al Ministro del Interior de la Federación de Rusia

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 21, 2026 #Colaboración, #policía, #Raúl Castro Ruz, #Relaciones bilaterales, #Relaciones Diplomáticas, #Rusia

El General de Ejército Raúl Castro Ruz recibió en la tarde de este martes al Ministro del Interior de la Federación de Rusia, General de la Policía Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev.

En el encuentro intercambiaron sobre las excelentes relaciones bilaterales entre la Federación de Rusia y la República de Cuba y la permanente voluntad de fortalecerlas. En este contexto, el General de Ejército trasladó afectuosos saludos al Presidente Vladimir Putin.

Participaron además del distinguido visitante, Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba y otros miembros de la delegación que lo acompañan. Por la parte cubana estuvieron presentes el miembro del Buró Político y Ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y otros jefes del citado organismo.

Tomado de Cubadebate

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Autoridades sanitarias investigan posible brote de hepatitis en Ciego de Ávila

Ene 21, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Alentadores resultados con Jusvinza

Ene 21, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Apicultores majagüenses cumplen plan anual de miel y derivados de la colmena (+Fotos)

Ene 21, 2026 Yeilys Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Jornada Científica reunirá a especialistas de oftalmología en Ciego de Ávila

21 de enero de 2026 Mariesly Wong Morales
Internacionales

“Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela“, afirmó Trump

21 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Autoridades sanitarias investigan posible brote de hepatitis en Ciego de Ávila

21 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura

Arletty White, a la 1era. Muestra y concurso de cine nacional (+Video)

21 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila