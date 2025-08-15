Reconocen a oficiales del Ministerio del Interior en Ciego de Ávila (+Fotos)

En el contexto del aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro en la provincia se reconocieron a un grupo de hombres y mujeres que se destacan en el quehacer del Ministerio del Interior. La ceremonia fue presidida por el 1er Coronel Landre Gutiérrez Torres Jefe provincial del órgano

La defensa y soberanía de la patria está en las manos de estos hombre y mujeres quienes no claudicará ante ningún enemigo que intente apoderarse de estas tierras. Por eso fueron reconocidos su integridad y valia como parte del proceso político el 60 constitución del partido en el Ministerio del Interior

En La ceremonia también fueron agasajados de manera especial al Coronel Edilberto Pérez de Corcho y el Teniente Coronel Benito Federico Gómez quienes fueron jefes de la sección política y al Mayor Lietsey Roque Morgado por su entrega y compromiso con el ministerio del interior por mas de 30 años ininterrumpidos.

De igual manera más de 20 jóvenes recibieron la carné que los acredita como militantes del partido.

En la jornada los presentes disfrutaron de las actuaciones de artistas aficionados del órgano quienes demostraron su arte también en defensa de la Patria.