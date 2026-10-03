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Reconocen en Ciego de Ávila el aporte de las personas adultas mayores

PorLuis Falcon Saavedra

Oct 1, 2026

El parque José Martí, en Ciego de Ávila, acogió el acto provincial con motivo del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, fecha instituida por las Naciones Unidas para promover y reivindicar los derechos de este grupo etario.

En la celebración se reconoció el aporte de las personas adultas mayores a la sociedad y se destacó el valor de sus historias como fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Julio Legón Enríquez, presidente provincial de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, resaltó la trayectoria de Sara Angélica González García, referente de la pedagogía avileña.

González García es licenciada en Educación Primaria y en Educación Preescolar; se desempeñó durante varios años como metodóloga de la enseñanza primaria. Ha acumulado más de 48 años de servicio y relevantes resultados profesionales.

También se dio a conocer que la Junta de Acreditación Nacional otorgó la categoría de Excelencia a la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor tras un proceso de evaluación.

Esta cátedra está integrada por personas jubiladas de distintos organismos, quienes encuentran en ella un espacio para adquirir conocimientos y prepararse para afrontar esta etapa de la vida.

Entre los municipios que más se destacaron por sus actividades dirigidas a las personas adultas mayores y por el mejoramiento de su calidad de vida figuran Ciro Redondo, Majagua y Morón.

 

Por Luis Falcon Saavedra

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