Reconocen labor de entidades y personas comprometidas con el medio ambiente  en Ciego de Ávila

Una emotiva ceremonia de entrega de premios y reconocimientos tuvo lugar en el Refugio de Vida Silvestre «Loma de Cunagua», en el municipio avileño de Bolivia.

El evento no solo conmemoró la importancia de cuidar nuestro entorno, sino que también destacó a quienes, con su dedicación y esfuerzo, contribuyen a la solución y mitigación de los problemas ambientales.

El Premio Provincial de Medio Ambiente, que se convoca anualmente para estimular a entidades y personas comprometidas con la causa, fue otorgado a varias instituciones y figuras destacadas.

Entre los galardonados figuraron la Escuela Primaria Ramón Domínguez, de la localidad de La Paz; la Marina Marlin Azulmar, de la comunidad de Jocura; el periodista Néstor Renato Labrada Rodríguez, de TV Avileña; y Tania Delgado Pestaña, especialista en política ambiental de la Subdelegación de Medio Ambiente del CITMA. Estos reconocimientos son un testimonio del impacto positivo que generan en sus comunidades.

En la convocatoria al Reconocimiento Ambiental Territorial participaron seis entidades, de las cuales cuatro resultaron premiadas: CUBASOLAR, el Refugio de Vida Silvestre Loma de Cunagua, el Delfinario de la UEB Marina Gaviota de Cayo Coco y el Centro de Telecomunicaciones Principal Chambas.

Estas organizaciones han demostrado un compromiso excepcional con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

La celebración también rindió homenaje a instituciones que han realizado aportes significativos al desarrollo científico en la conservación y protección del entorno.

El Centro de Ingeniería Ambiental y Biodiversidad de Ciego de Ávila, el Centro de Meteorología Provincial y el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros fueron reconocidos por su labor esencial en este ámbito.

Asimismo, se reconoció la labor de entidades locales que han promovido la divulgación de temáticas ambientales, como Radio Surco, la Mipyme Carné D’Tres y el Hotel Sol Cayo Coco. Su trabajo ha sido fundamental para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del entorno.

Durante el acto, se otorgó la condición de provincia destacada a Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas. Por su parte, Ciego de Ávila recibió un diploma como provincia Sede del Acto Nacional, lo que refleja el esfuerzo colectivo en pro del medio ambiente.

En sus palabras de clausura, el Doctor en Ciencias Daimar Cánovas, Viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, destacó los logros que Ciego de Ávila exhibe en sus indicadores ambientales. Resaltó, además, la importancia del compromiso ciudadano para asegurar la sostenibilidad de estos avances.

La celebración resultó un poderoso recordatorio de que cada acción cuenta en la protección de nuestro planeta y de que, juntos, podemos construir un futuro más sostenible.