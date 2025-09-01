Reinician actividades escolares en Majagua (+Fotos)

Más de 3 mil estudiantes de la Educación General en el municipio avileño de Majagua iniciaron este 1 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con la alegría y el colorido que caracteriza a los habitantes de esa tierra.

La apertura de la jornada escolar arrancó desde bien temprano en los 35 planteles educativos del territorio, en los cuales no faltó la entrega y el entusiasmo de quienes saben mantener la luz de la enseñanza.

El círculo infantil Amanecer de América, ubicado en el poblado cabecera, fue la sede del acto municipal, donde los niños y jóvenes brillaron con su arte, y demostraron ser fieles defensores de las tradiciones culturales majagüenses.

En presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del suroeste avileño, Zaily Pérez Ulloa, directora municipal de Educación, agradeció el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores e instituciones involucradas en dar continuidad al proceso docente educativo, a pesar del complejo panorama económico que enfrenta el país.

Sin lugar a dudas será un curso de muchos retos y desafíos pero con la voluntad de superar los obstáculos y desarrollar iniciativas propias que garanticen la calidad del proceso, agregó Pérez Ulloa.

Destacó, además, la garantía en las escuelas de los insumos básicos como libretas, lápices, materiales didácticos, libros y cuadernos, estos dos últimos acordes al Tercer Perfeccionamiento de la Educación Cubana.

El nuevo curso escolar está dedicado al líder histórico Fidel Castro Ruz, a propósito del centenario de su natalicio el próximo 13 de agosto del 2026.