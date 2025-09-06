Remodelan restaurante Yisán con fuerzas especializadas de Ciego de Ávila (+Fotos)

En el emblemático restaurante Yisán de Ciego de Ávila se inició una importante remodelación por fuerzas especializadas de la Empresa Provincial de Materiales de la Construcción y otras importante entidades encargadas de transformar su esencia que buscarán realzarla y preservarla.

El proyecto ha sido concebido con el firme propósito de respetar integralmente el formato existente, abarcando desde los aspectos constructivos hasta los detalles de diseño y decoración que identifica este centro muy conocido por los avileños.

El objetivo principal es conservar y revitalizar el diseño propio del restaurante, honrando sus tradiciones y su particular atmósfera. En este sentido, la obra se enfocará en la renovación de las instalaciones y la mejora de la infraestructura, utilizando materiales y técnicas que se integren armónicamente con el estilo original.

Se mantendrán intactos los elementos arquitectónicos característicos, como la distribución de los espacios, los detalles ornamentales y los acabados que definen la identidad del restaurante. De igual forma, se prestará especial atención a la conservación del mobiliario y la decoración, buscando restaurar y preservar aquellos elementos que aporten valor histórico y cultural.

Evens López Carvajal , jefe de obra dijo a este sitio que se le va a incrementar alguna que otra área al restaurante , o sea el restaurante como tal se mantiene igual con su área de reservado y el área de salón, el bar frío; esta previsto en el proyecto el incremento de un área exterior donde se le va a recrear con una cafetería y una tienda las 24 horas, sin que se le afecte lo menos posible a todo lo que es el formato inicial del restaurante.

Por otra parte Andrés Dominguez Pérez Fernández,artista plástico se refirió a la ambientación y la decoración y que la intención es restaurar todas las farolas , intervenir las esculturas, las dos esculturas que hay, que serían restauradas también, devolviéndole sus colores originales e intervenir cada espacio con una luminaria diferente.

La remodelación del Restaurante Yisán representa un compromiso con la preservación del patrimonio cultural de Ciego de Ávila, garantizando que este espacio emblemático continúe siendo un punto de encuentro y un símbolo de la identidad local para las generaciones futuras. Se busca que, tras la renovación, el restaurante conserve su encanto original, ofreciendo a sus clientes una experiencia auténtica y memorable.