Repudian política de Estados Unidos en escuela pedagógica de Ciego de Ávila 

El repudio de los estudiantes trabajadores de la Escuela Pedagógica de Ciego de Ávila hacia las nuevas medidas del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba refleja un sentimiento profundo de resistencia y solidaridad con su patria.

Estos jóvenes, comprometidos con su formación y el futuro de la educación en el país, han expresado su rechazo a las políticas que buscan afectar la soberanía y el desarrollo de la isla.

Las nuevas sanciones, que se presentan como un intento de aislar a Cuba y socavar sus logros sociales, son vistas por los estudiantes como un ataque directo no solo a la nación, sino también a los valores de justicia, equidad y solidaridad que han caracterizado la Revolución Cubana.

En sus manifestaciones, los estudiantes y trabajadores destacaron que estas medidas perjudican no solo al gobierno, sino a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que dependen de los servicios públicos y la educación, asi como a otros sectores económicos de Cuba y en especial al pueblo.

Los futuros maestros y profesores del centro, conscientes del papel fundamental que desempeñan en la construcción del futuro de Cuba, han llamado a la unidad y a la resistencia frente a estas agresiones externas a través de actividades culturales, debates y movilizaciones, han dejado claro que no se dejarán intimidar por las presiones externas y que continuarán defendiendo su derecho a vivir en un país libre y soberano.

Este repudio no solo es una reacción a las políticas estadounidenses, sino también una reafirmación del compromiso de las nuevas generaciones con los ideales revolucionarios y con la defensa de un sistema educativo que ha sido pilar fundamental en el desarrollo social del país, mostrando que la voz de la juventud es esencial en la resistencia contra cualquier intento de desestabilización.