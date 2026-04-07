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Resalta Díaz-Canel rol de pioneros y jóvenes en la construcción del futuro de la Patria

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 4, 2026

En el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó la alta responsabilidad de estas organizaciones con el futuro de la patria.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó que “les corresponde canalizar, creativamente, el talento, la energía y el entusiasmo natural de la niñez, la adolescencia y la juventud en ambientes sanos, libres de violencia, enajenación y drogas. No olvidemos a Mella: ‘Todo tiempo futuro tiene que ser mejor’. ¡Felices aniversarios!”

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, felicitó en igual vía a los miembros de ambas organizaciones y afirmó que “en ellos está el futuro de la patria, la Revolución y el Socialismo”.

El Canciller envió, además, “un caluroso abrazo a los miembros de la UJC en el Minrex y la Universidad de Relaciones Internacionales por su activismo, compromiso y liderazgo en las tareas principales de la juventud cubana”.

La OPJM, fundada el 4 de abril de 1961 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y la UJC, creada el 4 de abril de 1962 como vanguardia política de la juventud, son consideradas garantías de la continuidad del proceso revolucionario.

En los últimos días, ambas han desarrollado múltiples actividades en todo el país, entre ellas la Parada Juvenil Antimperialista “Aquí, con Fidel” y labores productivas en sectores estratégicos como la agricultura.

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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