Resalta Valdés Mesa aporte de Ciego de Ávila al balance nacional de alimentos agropecuarios

Las potencialidades de Ciego de Ávila para aportar al balance nacional de productos agropecuarios fueron destacadas hoy en esta ciudad por Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República de Cuba

Al presidir un análisis del desarrollo de programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) resaltó, que a pesar de los avances hay que proponerse un salto superior y velar, además de la producción, por un mejor manejo de mercado y la comercialización.

Valdés Mesa significó la respuesta de la provincia en medio de una compleja situación epidemiológica, por la trasmisión de la COVID-19 y afectaciones meteorológicas, y reflexionó cuanto más podrá hacerse en condiciones más favorables, por lo que debe cuidarse la estabilidad sanitaria.

Llamó a darle prioridad a los cultivos de ciclo corto y a la adecuada planificación con planes objetivos y serios, que permitan cumplir los compromisos y asegurar alimentos.

El Vicepresidente cubano subrayó que en el caso de Ciego de Ávila, con buenos suelos, agua y niveles de mecanización, es un imperativo crecer en nuevas áreas a pesar de persistir la difícil situación económica y financiera, que no permite asegurar niveles adecuados de fertilizantes y otros insumos.

Recordó que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno cubano están dirigidas a estimular la producción y cambiar las estrategias que se venían siguiendo en los cultivos, por lo que hoy existen variantes para avanzar a pesar de las limitaciones.

Ante la perspectiva del territorio de lograr la siembra de 18 mil 164.9 hectáreas en la presente campaña de frio, dos mil 157,8 más en relación con la anterior, Valdés Mesa exhortó a evaluar no solo el cumplimiento de las plantaciones en hectáreas sino por rendimientos, que dicen realmente la cantidad de alimentos que se obtienen y llegan a las personas.

Asimismo indicó priorizar también las conservas de algunas hortalizas, cuya producción ocurre fundamentalmente en invierno, lo que hace que después escasee durante los meses de verano.

Tras escuchar las intervenciones de directivos del sector agropecuario el Vicepresidente llamó a sustituir la mentalidad importadora por la exportadora, que permita a los productores y empresas aportar al mercado interno en divisas y obtener los ingresos que necesitan en esa moneda para reaprovisionarse y poder comprar equipos y tecnologías.

En tal sentido, Carlos Blanco, director de la Empresa Agropecuaria La Cuba, explicó que se preparan para responder al incremento de la demanda ante la próxima apertura del turismo y realizan ventas a La Estancia en moneda libremente convertible.

A pesar de los daños ocasionados por un ciclón a finales del 2020, que mermaron la producción en el primer semestre, con pérdidas de unos 18 millones de pesos, la entidad estudia nuevas inversiones en sistemas de riego y trabaja en la incorporación de áreas al cultivo del plátano y de granos.

Ante las inquietudes planteadas por el director de una empresa ganadera, acerca del precio de la leche, el Ministro de la Agricultura Idael Pérez Brito, subrayó que falta conocimiento de las nuevas resoluciones aprobadas en el país y ejemplificó como no se aprovechan muchas de las oportunidades que se han creado para los productores y que facilitan la obtención de divisas.

El intercambio, presidido también por Carlos Luis Garrido Pérez, integrante del Comité Central y primer secretario del PCC en la provincia, permitió ahondar en todo lo que se hace para lograr la autonomía alimentaria en cada municipio, la creación de los módulos pecuarios y habilitación de puntos de venta en todas las localidades para acercar los productos a las familias.