Resaltan clientes en Jardines del Rey bondades del enclave turístico

Clientes nacionales y foráneos, alojados en los hoteles del destino Jardines del Rey, al norte de Ciego de Ávila , destacan los valores naturales de ese enclave y la calidad de los servicios, tras el regreso a la nueva normalidad de la actividad turística.

Yaili Paz Rosel , una avileña huésped repitente del hotel Tryp Cayo Coco, refirió cuanto extrañaba volver a visitar el destino de sol y playa y elogió el buen trato de los empleados, así como la variedad de ofertas de la instalación.

Acompañada de su pequeña hija, decidió –dijo- solicitar una prórroga para prolongar el disfrute en un hotel especialmente diseñado para la familia y que ahora presenta mejoras en sus prestaciones.

Noreida Armas, subdirectora del Tryp Cayo Coco, subrayó que hicieron acciones de capacitación con el personal, actualización de protocolos y de técnicas para ventas extras, además de mejorar la planta habitacional, aéreas comunes, comedores obreros y zonas de playa, en aras de garantizar la complacencia de los huéspedes.

Por su parte, Odalys Alvarez y Luis Araujo, una pareja de clientes, de Camagüey, expresaron su satisfacción por poder disfrutar las bellezas de la zona de playa y la calidad de los servicios, en el hotel Meliá Cayo Coco, después de casi dos años de aislamiento a causa de la pandemia de COVID-19

En la misma instalación los canadienses Diana y Terrance Bowles destacaron que visitan en hotel por segunda ocasión y esperan volver, siempre motivados por el exquisito trato, calor humano y amabilidad de los trabajadores.

Marco Mazzucchelli, representante de la cadena Meliá en el hotel, declaró que allí remodelaron las áreas y crearon condiciones para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, en aras de que los clientes satisfagan sus expectativas.

Dedicado solo a adultos y con categoría cinco estrellas, el Melia Cayo Coco disfruta de reputación internacional, avalada por los mayores reconocimientos que se conceden en la rama turística, como los premios Travellers’ Choice Best of the Best (Lo mejor de lo mejor), que otorga TripAdvisor, ratificado por tercera ocasión, y el World Travel Awards.

Asimismo, Alexis Crespo, Subdirector del Pullman Cayo Coco, de la cadena Gran Caribe, destacó que ya acogen a unos 800 clientes de Canadá, Rusia y el mercado interno y aunque mantienen abiertos todos los servicios, potencian las actividades al aire libre y en la zona de la piscina, para facilitar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Iyolexis Correa Lorenzo, delegada del ministerio de turismo en el territorio, explicó recientemente que la apertura escalonada de las operaciones, en dependencia de la demanda por el arribo de vuelos internacionales, también prevé el incremento de las excursiones.

En Jardines del rey están disponibles cerca de 10 mil habitaciones en más de una veintena de instalaciones .