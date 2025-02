Retos de la construcción en Cuba: rehabilitar y construir, más que contener el deterioro (+Video)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó en la tarde de este martes a los trabajadores del sector de la construcción, sin obviar las limitaciones económicas que vive el país, a aprovechar mejor los actuales procesos de negociaciones de proyectos, con varios países, oportunidades que tenemos por delante, dentro las cuales está un grupo de inversiones en las que participa el Ministerio de la Construcción.

Si las “aprovechamos y las gestionamos para que se desarrollen dentro de este año, podemos hacer muchas cosas más”, acentuó el Jefe de Estado en sus reflexiones, que tuvieron lugar en el contexto del balance anual de trabajo de ese Organismo de la Administración Central del Estado, correspondiente al 2024, en el cual también estuvieron presentes el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, así como otros dirigentes del Partido y el Gobierno.

Respecto al Plan de la Economía para el presente calendario, y de manera particular el referido a ese Ministerio, el mandatario recordó que se va a “desarrollar bajo toda la presión de la política del Gobierno de los Estados Unidos, que se va a recrudecer indudablemente, y tenemos que ser capaces con talento, con esfuerzo y con trabajo, de irnos por encima de todo ese recrudecimiento”.

Específicamente sobre la producción de cemento, un tema que ocupó varias de las intervenciones de la reunión, el mandatario insistió en la necesidad de reactivarla de inmediato, “aun en la situación energética complicada en que estamos”.

Si no hay cemento, aunque no es lo único de que se depende -subrayó- es muy difícil tener materiales de la construcción, no podemos hacer inversiones, y podremos avanzar poco en el Programa de la Vivienda.

Sobre el enfoque energético que es imprescindible defender dentro del Ministerio de la Construcción, enfatizó también en sus palabras el Presidente Díaz-Canel, pues “tenemos que orientar los procesos hacia el uso cada vez más amplio de las fuentes renovables de energía, y no estar dependiendo tanto de los combustibles fósiles”.

El camino para lograrlo, valoró, está en la investigación científica, la innovación y la racionalización con que se logren convertir “los procesos industriales y los procesos productivos, a fuentes de energía renovable, empezando por la fabricación de cemento, pues no podemos seguir dependiendo del Sistema Electroenergético Nacional, ni del consumo de combustible fósil”.

“Ese es un reto que tienen por delante y solo se puede enfrentar si hay investigación e innovación, pues no se puede resolver improvisando”, significó.

EL RETO DE CONSTRUIR EN EL ACTUAL ESCENARIO

Complejo, como para todos los sectores del país, fue el 2024 en el Ministerio de la Construcción, una realidad que tiene reflejo en el cumplimiento de los principales programas constructivos del sector que fueron evaluados durante la reunión de balance.

De acuerdo con el informe presentado, si bien las organizaciones superiores de dirección empresarial alcanzaron una producción de construcción y montaje para inversiones que permitió el cumplimiento de su plan al 107%, con un crecimiento del 15% respecto al 2023, importantes programas constructivos como las obras viales e hidráulicas, la producción de materiales de la construcción y el Programa de la Vivienda, no lograron iguales resultados debido, fundamentalmente, a las dificultades económicas que atraviesa el país.

En tal sentido, el documento refiere, por ejemplo, que en lo asociado a las producciones de materiales de la construcción por parte de la industria, los principales renglones quedaron por debajo del plan aprobado para el año y decrecen, debido principalmente a las limitaciones con la asignación de portadores energéticos y su existencia física, la baja disponibilidad de cemento, y la falta de piezas, materias primas e insumos de importación para la sostenibilidad de las plantas industriales y los equipos no tecnológicos. El incumplimiento de la producción local de materiales por los gobiernos territoriales también insidió en el bajo cumplimiento del plan de construcción, reparación y mantenimiento de viviendas.

No obstante ese panorama, se lograron resultados alentadores en la ejecución de trabajos en 46 parques solares fotovoltaicos, siete de los cuales deben sincronizar al Sistema Electroenergético Nacional en el primer trimestre del 2025, así como se avanzó considerablemente en las acciones que se llevan a cabo en los trasvases de la región central y oriental del país.

De acuerdo con lo hecho en el 2024, el Ministerio de la Construcción diseñó un conjunto de metas e indicadores como guía para el trabajo del presente año, que están en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico hasta el 2030 y el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Para todo ello, se explicó, fueron concebidas acciones específicas que dan respuestas a los diferentes objetivos del referido Programa de Gobierno relacionados con el sector de la construcción.

Las intervenciones, que se sucedieron por espacio de poco más de una hora, se encaminaron a evaluar varios de los problemas que se enfrentaron en el pasado año, así como a compartir experiencias que se han ido aplicando para solucionarlos, o al menos contribuir a mejorar los resultados de diferentes indicadores.

Con especial énfasis se habló sobre el Programa de la Vivienda, de vital importancia para la población cubana, al cual es necesario, se coincidió en el encuentro, destinar recursos con mayor intención para detener el deterioro del fondo habitacional. Ante esa realidad y teniendo en cuenta el déficit de recursos para una mayor producción de materiales de la construcción, se insistió en la importancia de hacer un uso más eficiente de los recursos que se ponen en función del Programa.

Muy asociado a ese tema se analizó también la producción de cemento, un elemento que es transversal a toda la economía y que durante el 2024 tuvo resultados desfavorables, lo cual tiene su causa principal en que apenas se pudo aprovechar el 10% de la capacidad instalada en el país.

Esa realidad, condicionada por la imposibilidad de dar mantenimiento a las plantas o invertir en ellas en los últimos siete años, pretende revertirse paulatinamente en los próximos meses, una vez que se reactive la primera parte de la inversión que se acomete en la planta de Cienfuegos, así como el uso de los recursos que genere la industria a partir de proyectos de exportación.

Entre otros aspectos, se comentó, igualmente, sobre las oportunidades para el desarrollo del sector que significa el proceso inversionista diseñado, en el cual se incluyen entre otras obras los parques solares fotovoltaicos, así como la fase final de los trabajos de las fábricas de cemento de Santiago de Cuba y de Nuevitas, en Holguín.

Asimismo, fueron evaluados con profundidad aspectos asociados al desarrollo de la transformación digital y la Inteligencia Artificial; el vínculo con las universidades, y el trabajo con los jóvenes.

De complejidades, retos, y alternativas para superar los obstáculos habló en las palabras de cierre el Primer Ministro, quien subrayó que ante el contexto que se avizora para el 2025 no “queda otra alternativa que seguir buscando soluciones propias a los problemas que existen en el sector”.

Es cierto, reconoció, que varios de los programas del sector se han visto afectados por la situación económica que atraviesa el país, pero en las proyecciones que se han trazado están los caminos para avanzar en el presente año.

De manera especial se refirió al Programa de la Vivienda, que es de alta sensibilidad para la población y que demanda de una revisión en la actualidad.

Como ejes fundamentales para el accionar en el sector destacó el papel que corresponde desempeñar a los cuadros; la importancia de fortalecer el esquema empresarial; la aplicación de la ciencia y la innovación en todos los procesos; la ejecución de acciones de reparación y mantenimiento, así como la atención a la fuerza constructora que sostiene al sector.

Al cierre de sus palabras, manifestó el convencimiento de la dirección del país de que en los constructores cubanos hay un ejército de mujeres y hombres dispuestos a defender siempre a la Revolución.

Tomado de Presidencia Cuba