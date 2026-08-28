Rinden homenaje a glorias del deporte en Ciego de Ávila

Los participantes en el Té Deportivo, celebrado en la sala de historia Antonio Ñico García, en Ciego de Ávila, rindieron un emotivo homenaje al expelotero Lázaro Santana, con motivo del aniversario 57 del campeonato mundial de béisbol ganado por Cuba en 1969, del cual Santana fue uno de los integrantes.

También, fue reconocido el exjudoca Reinel Corcho, quien se destacó en la década de 1970, en diversos eventos nacionales escolares y juveniles.

Visiblemente emocionado, Santana agradeció a los organizadores el hecho de tenerlo presente, algo que nunca olvidará. Durante su intervención, abordó facetas de su vida deportiva y su trayectoria como docente, desde hace unas cuatro décadas, en la Universidad de Camagüey.

En el encuentro se compartieron múltiples anécdotas y vivencias de los homenajeados. Santana recordó el emocionante partido final ante Estados Unidos, que culminó con victoria cubana por 2-1, y reflexionó sobre el significado de aquel triunfo.

Se destacó, además, que Santana es doble campeón mundial y monarca centroamericano y panamericano.

Yunier Valdivia, director provincial de Deportes, enfatizó la importancia de reconocer a quienes han sobresalido en el ámbito deportivo y lo que representan para las nuevas generaciones.

Asimismo, se rindió tributo al periodista Héctor Paz Alomar y al narrador y comentarista deportivo René del Río, ambos fallecidos recientemente.

La actividad estuvo amenizada por el poeta Yenier Delgado, el trovador Héctor Luis de Posada y el intérprete de música mexicana Rodisley Rodríguez, quienes contribuyeron a crear un ambiente festivo y nostálgico en honor a los destacados deportistas.

Tomado de Invasor