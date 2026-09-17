Rinden homenaje a Virgen Daudinot en el 39.º aniversario de Renacer Haitiano

La sede de la Fundación Nicolás Guillén sirvió de escenario al conversatorio “Estoy poniendo la hamaca”, celebrado con motivo del 39.º aniversario del colectivo Renacer Haitiano, de Morón.

Esta edición estuvo dedicada a Virgen Daudinot, gestora de esa agrupación y actual figura central de Fanm Zetwal.

El encuentro abrió con la lectura del poema “Estoy poniendo la hamaca”, de Lina Leiva, quien lo recitó. Luego, Alain Poveda y Lien Piloto aportaron la música trovadoresca. Larry Morales, máximo responsable de la Fundación, condujo la presentación e instó a Daudinot a ocupar la hamaca, ya utilizada por cerca de 300 personalidades.

El diálogo se desarrolló sin contratiempos. Daudinot demostró habilidad para comunicar, sintetizar y precisar cada idea con sus matices.

Ante sus colegas de danza y música, personas con sus mismas aspiraciones y estudiantes del centro docente Carlos Manuel de Céspedes, Daudinot relató con intensidad sus experiencias a lo largo de 39 años de trayectoria escénica.

Rememoró pasajes gratos, incluso difíciles de creer, como su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy junto a su hermana Esperanza y Saily Londres, como representantes de las mujeres artistas y de los integrantes del proyecto sociocultural Yambambó. También evocó etapas dolorosas, entre ellas la disolución de Renacer Haitiano.

La jornada transcurrió entre temas musicales y testimonios directos. Larry Morales obsequió a Daudinot y a otras delegadas de Yambambó con el reconocimiento “Cuerda Rota”, obras pictóricas de creadores destacados y una estampa de Joel Joven, ya fallecido.

Todos los presentes quedamos complacidos al saber que por los caminos de Morón, a corta distancia y con notable modestia, transitan esas artistas que alcanzaron una nominación a los Latin Grammy. Enhorabuena a Renacer Haitiano y a quienes impidieron que el silencio borrara su quehacer.