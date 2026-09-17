Sabotaje al sistema energético: la Fiscalía alerta sobre robos que ponen en riesgo el servicio eléctrico

Durante dos jornadas de debate con trabajadores y directivos de la OBE de los diez municipios de Ciego de Ávila, la Fiscalía Provincial evaluó las incidencias delictivas vinculadas al Sistema Eléctrico Nacional, con particular atención al delito de sabotaje previsto en el artículo 125 del Código Penal

La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila desarrolló durante dos días un intercambio con trabajadores de la Organización Básica Eléctrica (OBE) de los diez municipios de la provincia, en el que se evaluaron las incidencias ocurridas en el territorio relacionadas con hechos asociados al sistema eléctrico nacional.

La fiscal jefa provincial, María Victoria Sifonte Ayup, explicó que durante los debates se caracterizaron los delitos previstos en el Código Penal vinculados a esta actividad, con énfasis en el delito de sabotaje, tipificado a partir del artículo 125 de la norma penal sustantiva.

Entre los temas centrales del intercambio estuvo la sustracción de aceite dieléctrico, un hecho delictivo que afecta directamente la infraestructura eléctrica del territorio y que las autoridades calificaron dentro del marco del delito de sabotaje, dada su incidencia sobre un servicio esencial para la población.

Del encuentro también formaron parte estudiantes del Técnico Medio en Derecho, lo que amplió su alcance hacia la formación de las nuevas generaciones de operadores del derecho en el conocimiento de estas figuras penales.

La iniciativa se enmarca en el propósito de fortalecer el carácter profiláctico del trabajo de la Fiscalía, al dotar a los trabajadores del sector eléctrico de herramientas legales para identificar, prevenir y denunciar hechos que atentan contra el sistema energético nacional, en un contexto donde su protección resulta decisiva para la estabilidad del servicio en el territorio.

Tomado de Invasor