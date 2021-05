Siempre, desde sus primeros años, tuvo claro que algo no encajaba entre su cuerpo y su sentir, que había cosas que no entendía en la forma de relacionarse con los demás. Cuando descubrió el amor, no fue lo que todos esperaban, aunque su sentimientos era igual al de las otras parejas que tradicionalmente asumió la sociedad. Entonces decidió que le hablaran con el lenguaje del otro sexo, que dejaran de llamarle por su nombre.

Al principio todo fue difícil, pocos entendían su elección. “Salir del armario” y mostrar quien era sin saber, pero asumiendo la repercusión que esto podría tener en su vida.

Dejó de esconderse para llamar las cosas por su nombre, abrió las puertas de par en par y comenzó a dar pasos en firme, porque comprendió que había que perder el miedo y anteponerse a él, mostrarlo sin tapar ni añadir nada.

Fueron los tabúes y prejuicios, los que desplazaron sus dudas y a partir de entonces comenzó a ser la otra persona que es hoy, sin dejar ser aquella persona que siempre quisieron ver, con una carrera profesional exitosa, con inquietudes culturales, con ideas muy claras, con lucidez mental extraordinaria, con un alma maravillosa.

Demostró entonces que lo malo está en el morbo y el irrespeto, en el cuestionamiento y la discriminación, en el desprecio y la humillación, en la ceguera de amor propio. Enseñó al mundo que el camino es crear puentes y apoyar. Que el verdadero significado de la vida es amar.