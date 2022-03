Se prepara la Universidad de Ciego de Ávila, para el inicio del nuevo curso escolar

A partir del venidero 1 de abril, la Universidad de Ciego de Ávila, iniciara el proceso de las matrículas para el nuevo curso escolar , el cual se alista para el 18 de abril próximo.

En todas las facultades comenzará el proceso de inscripción, en las respectivas oficinas de secretaria docente, donde se recibirán a los educandos entre las 8 y 30 am y las 3y 30 pm, con la documentación requerida y según el cronograma previsto para garantizar la organización, calidad y la rapidez .

La primera semana se recibirán a aquellos que obtuvieron la carrera en la modalidad de Curso por Encuentro y para los estudiante que cumplieron la etapa del Servicio Militar Activo (SMA) o el Trabajo Socialmente Útil (TSU) .Mientras que del 18 al 22 de abril, se recepcionara la entradas a los alumnos del curso diurno, en el horario alterno a la docencia

Para ingresar deben presentar original y fotocopia del título de graduado del nivel Medio Superior, Carnet de identidad en buen estado y una fotocopia,3 fotos actuales 1X1cm, y la baja de la Universidad en el caso de aquellos que estuvieron matriculados anteriormente en la Educación Superior.

En el caso de los varones Apto FAR el Original y copia de la boleta de licenciamiento del SMA, los que fueron NO Apto FAR el documento con las recomendaciones médicas o Aptos sin interés de las FAR el Modelo SIES-4 que es la Evaluación del Trabajo Socialmente Útil y quienes obtuvieron la carrera por la Orden 18 el Anexo 1 del Comité Militar.

La Universidad de Ciego de Ávila cuenta en sus dos sedes con más de una veintena de especialidades donde se forman profesionales en Ingeniería Agrícola, Mecánica, Civil, Hidráulica, Ciencias Económicas ,Humanísticas , pedagógicas y Cultura Física.