¡Segunda victoria! Tigres derrotan a Sancti Spíritus en duelo apretado

Los Tigres avileños lograron su segunda victoria en la Serie Nacional de Béisbol al vencer al plantel de Sancti Spíritus 7-4 en el primero de un doble juego jugado en el estadio José Antonio Huelga.

Números Finales

C. H. E

CAV. 7 10 0

SSP. 4 7 2

JG: Yunier Batista (2-0)

JP: Miguel Dávila (0-2)

Liomil González lanzó 3.1 inn y permitió 3 CL; le dieron 3 indiscutibles. Salió del box en la 4ta entrada.

En su rescate, Yunier Batista lo hizo 3.2 inn, solo permitió una carrera limpia con un imparable, un ponche y dos boletos, y se anotó su segunda victoria del campeonato, las dos que ha logrado el plantel.

Osmany Linares de 4-3 y 3 empujadas resultó el mejor bateador del encuentro.

A segunda hora, un cuadrangular, su tercero del campeonato, de Jonathan Bridón Sarduy puso a ganar a Ciego de Ávila 3 por 0 en el mismo primer episodio.

La tropa de Danni Miranda estuvo ganando 3 por 2 hasta el séptimo inn, entrada en la que Erisdel Martínez abandonó el montículo después de haber tirado cinco capítulos de manera impecable. Los gallos marcaron dos en esa entrada para empatar y tomar el mando, y ganar cuatro carreras por tres.

Leonardo Reyes abrió el desafío y abandonó en el segundo capítulo.

La victoria correspondió a Yanquiel Mauri como relevista y la derrota para el jovencito Erisdel Martínez, a pesar del buen trabajo.

Ahora los avileños con dos victorias y seis fracasos en el campeonato.

Este sábado, estos equipos volverán a jugar desde el Mártires de Cabaiguán a las 2 de la tarde.