Servicio de Oncología del hospital de Morón enfrenta afectaciones del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

El bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos provoca serias afectaciones al sector de la Salud en Cuba. En el Servicio de Oncología del Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez Fernández, en el municipio de Morón, se libra una constante lucha para mitigar los efectos de esta política genocida.

Las limitaciones en la realización de pruebas de diagnóstico precoz para detectar patologías como el cáncer de próstata, colon, vías digestivas y pulmón provocan demoras en el inicio oportuno de los tratamientos óptimos.

La ausencia, por más de tres meses, de medicamentos de elección para la quimioterapia —en pacientes con enfermedades oncológicas de mayor incidencia en el territorio, como los cánceres de pulmón, mama y próstata, entre otros— forma parte de los efectos del bloqueo en la atención a los pacientes oncológicos.

Varias patologías están hoy sin opción de tratamiento debido a la no disponibilidad de fármacos. Entre los medicamentos totalmente en déficit se encuentran el CIMAvax-EGF, los tratamientos hormonales y los citostáticos orales.

Las cirugías de patologías oncológicas también presentan serias afectaciones a causa de la larga lista de espera, provocada por la demora en los resultados de las biopsias, lo que impide el inicio del tratamiento en el tiempo óptimo.

No obstante, el sector de la Salud en la provincia avileña trabaja para garantizar la atención de los pacientes. Se asegura el transporte hacia el Servicio de Oncología de la hermana provincia de Camagüey para el tratamiento con radioterapia.

Además, desde la atención primaria de salud, se dispone de médicos previamente preparados para ofrecer tratamiento a los enfermos que residen en las zonas más apartadas del norte del territorio, quienes, por afectaciones del transporte, no pueden trasladarse hasta el Hospital de Morón.