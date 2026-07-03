Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Servicio de Oncología del hospital de Morón enfrenta afectaciones del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

PorKenia Lopez Martinez

Jul 3, 2026

El bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos provoca serias afectaciones al sector de la Salud en Cuba. En el Servicio de Oncología del Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez Fernández, en el municipio de Morón, se libra una constante lucha para mitigar los efectos de esta política genocida.

Las limitaciones en la realización de pruebas de diagnóstico precoz para detectar patologías como el cáncer de próstata, colon, vías digestivas y pulmón provocan demoras en el inicio oportuno de los tratamientos óptimos.

La ausencia, por más de tres meses, de medicamentos de elección para la quimioterapia —en pacientes con enfermedades oncológicas de mayor incidencia en el territorio, como los cánceres de pulmón, mama y próstata, entre otros— forma parte de los efectos del bloqueo en la atención a los pacientes oncológicos.

Varias patologías están hoy sin opción de tratamiento debido a la no disponibilidad de fármacos. Entre los medicamentos totalmente en déficit se encuentran el CIMAvax-EGF, los tratamientos hormonales y los citostáticos orales.

Las cirugías de patologías oncológicas también presentan serias afectaciones a causa de la larga lista de espera, provocada por la demora en los resultados de las biopsias, lo que impide el inicio del tratamiento en el tiempo óptimo.

No obstante, el sector de la Salud en la provincia avileña trabaja para garantizar la atención de los pacientes. Se asegura el transporte hacia el Servicio de Oncología de la hermana provincia de Camagüey para el tratamiento con radioterapia.

Además, desde la atención primaria de salud, se dispone de médicos previamente preparados para ofrecer tratamiento a los enfermos que residen en las zonas más apartadas del norte del territorio, quienes, por afectaciones del transporte, no pueden trasladarse hasta el Hospital de Morón.

 

 

Por Kenia Lopez Martinez

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Gaceta Oficial publica decreto para creación del Instituto Nacional de Activos Estatales

Jul 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

La fortaleza de ser Únicos y brillantes

Jul 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Internacionales

Gobierno de Venezuela decreta siete días de Duelo Nacional por víctimas de devastadores terremotos

Jul 3, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Servicio de Oncología del hospital de Morón enfrenta afectaciones del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

3 de julio de 2026 Kenia Lopez Martinez
Cuba Destacada

Gaceta Oficial publica decreto para creación del Instituto Nacional de Activos Estatales

3 de julio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

La fortaleza de ser Únicos y brillantes

3 de julio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Internacionales

Gobierno de Venezuela decreta siete días de Duelo Nacional por víctimas de devastadores terremotos

3 de julio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila