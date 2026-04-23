Sesiona Jornada Nacional de Formación Vocacional y Orientación Profesional en las Ciencias Médicas

Del 1 al 21 de abril se celebró la tercera Jornada Nacional de Formación Vocacional y Orientación Profesional, convocada por la Dirección de Ingreso del Ministerio de Salud Pública y, en la provincia, por el Departamento de Ingreso y Ubicación Laboral de la Universidad de Ciencias Médicas.

Durante la jornada se lanzaron la convocatoria para el video promocional y la convocatoria de colegio universitario dirigida a estudiantes de onceno grado, además de diversas actividades de formación vocacional y orientación profesional hacia las carreras de las ciencias médicas.

Como cierre, el día 21 —declarado Día de la Formación Vocacional— se realizaron jornadas de puertas abiertas en varias instituciones, se trabajó con estudiantes de onceno grado en la convocatoria para el colegio universitario y se desarrollaron actividades en palacios de pioneros.

En la Facultad de Ciencias Médicas de Morón se abanderó el predestacamento Carlos Juan Finlay, integrado por los estudiantes de colegio universitario de Medicina que cursaron el duodécimo grado en esa institución, dando así inicio al curso propedéutico. Como obsequio, recibieron su primera bata de estudiantes de Medicina.

La actividad central tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Médicas José Assef Yara, con una jornada de puertas abiertas en la que participaron estudiantes de onceno y duodécimo grado de los preuniversitarios del municipio de Ciego de Ávila. La actividad fue presidida por Benerando Sevilla Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas.