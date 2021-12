Silinda y Matheus se «tragaron» el disco en Cali 2021

Silinda Morales y Melany Matheus se “tragaron” la prueba del disco la noche del martes en el Estadio Pascual Guerrero, sede del atletismo en los I Juegos Panamericanos Júnior con sede en Cali y otras ciudades del Valle del Cauca, en Colombia.

Fue la última prueba de la jornada atlética en cerrar y la que ofreció la mayor alegría para la delegación cubana: oro y plata inobjetables.

La camagüeyana Morales llevó el implemento hasta los 59,13 metros, casi cinco por encima del mejor envío logrado por su compañera Matheus (54,31 metros), quien suma este subcampeonato a la condición de reina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

Desde cerca apreciamos una competencia con todas las de la ley, sobre todo los deseos de corregir errores y enviar el disco hasta allí donde el pasto se convierte en podio. Los profesores insistieron en las cuestiones técnicas y en mantener el enfoque hasta el final.

Cuando todo acabó vino el abrazo efusivo entre las cubanas y los aplausos más largos de la noche, pues más allá de aspiraciones individuales la meta estaba cumplida y los principales honores eran para Cuba.

«Me preparé fuerte para esta competencia y superé las expectativas que traía con creces. Me siento muy contenta porque sabía que podía lanzar bien. No me sentí tan nerviosa como en otras ocasiones porque desde la escuela me preparé fuerte para esta competencia y para ganar», exclamó Morales en rápido intercambio con la prensa de camino a la ceremonia de premiación.

Allí mismo, Matheus narró que «desde que estábamos en el hotel sabíamos que podíamos hacer el un-dos en el disco y decidimos que nos íbamos a apoyar todo el tiempo. Horas antes recibimos un mensaje de la comisionada nacional, Yipsi Moreno, en que nos pedía apoyarnos mucho durante la competencia. Esta ha sido una competencia excepcional. Nos ayuda a saber cómo está el área, cómo están los atletas que nos vamos a encontrar en el futuro. Todo nos salió bien y quiero dedicarles esta victoria a mi mamá, quien siempre me ve y apoya, y a mis amigos y compañeros».

El entrenador Noup Gorge Acosta también dialogó con JIT sobre lo acontecido en el campo del coloso caleño…

«Ante todo muy feliz porque se cumplió el objetivo de obtener las dos medallas con las marcas planificadas. Ambas incluso se fueron por encima de lo previsto. Este es el preludio de lo que viene en los próximos días para nuestro atletismo», expresó.

Según la web oficial del certamen, Silinda tiene su límite personal fijado en los 63,17 metros, mientras que Matheus ha llegado hasta los 59,34. Según lo previsto, ellas deben acercarse o superar esas marcas al cierre del primer trimestre del año 2022, cuando concluya el macrociclo de preparación iniciado en septiembre último.

El presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller, junto a otros directivos, saludaron a las flamantes campeonas y sus preparadores. Además catalogó este como un brillante inicio para el atletismo cubano en Cali.

La medalla de bronce de la prueba fue para la chilena Catalina Licarayen Bravo Aguilera, quien envió el implemento hasta los 52,44 metros.

En el primer día del atletismo un total de nueve países llegaron a la tabla de medallas.