Sin reportar mayoría de muertes a manos de la policía en Estados Unidos

Más de la mitad de las muertes que ocurren hoy en Estados Unidos a manos de la policía pasan sin que las autoridades gubernamentales las reporten, destacan medios digitales.

Eso significa que unos 17 mil decesos en similares circunstancias no fueron registrados desde 1980, señaló el servicio de noticias Democracy Now al citar un estudio de la revista médica británica The Lancet.

La investigación arrojó que los afroestadounidenses son los casos menos notificados y que el 60 por ciento de los fallecimientos no los registraron de forma correcta.

Las personas negras mueren a manos de la policía a una tasa 3,5 veces mayor que las blancas, subrayó el informe.

