Solidaridad mundial presente en la Celebración del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba

Amigos solidarios de diversos países cumplieron durante su estancia en Ciego de Ávila un grupo de actividades para conmemorar el 72 aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Actividades cargadas de simbolismo y emoción, que se convirtieron en un potente llamado al cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, y en una exhortación a la unidad de todos los pueblos para la construcción de un mundo más justo y equitativo.

La presencia de los representantes de grupos de solidaridad, provenientes de 23 países y organizaciones, evidenció la amplitud y profundidad del movimiento de apoyo a Cuba a nivel global. Estos amigos, involucrados en 8 proyectos solidarios en regiones de América Latina y el Caribe, África, Europa y Estados Unidos, compartieron su compromiso con el pueblo cubano y su admiración por la resiliencia y la dignidad con la que enfrenta los desafíos.

Oliva Cruz Muñoz, de Cali Colombia dijo » Es mi primera vez y me llevo unas impresiones muy grandes de este tiempo que he estado en el campamento y en el apoyo y solidaridad de Colombia por Cuba. En todo momento he observado la calidad, la dignidad en las presentaciones, en las obras, en el arte, en los discursos, en el manejo tan preciso y tan elocuente de la visión, no solamente del momento, siempre manejando pasado, presente y futuro, de lo que es la Revolución Cubana».

Por otra parte Ramón Jaramillo de Colombia comento que se sintió impresionado no solamente con estar en Ciego de Ávila y participar en el acto nacional por el 26 de julio, en el cual se reafirmo unas vez más el carácter rebelde del pueblo cubano.

«Aquí donde se muestra y se demuestra que la actitud es por mantener los derechos que han conquistado con el triunfo de la revolución ,nosotros como parte del movimiento colombiano y solidario con Cuba y desde nuestro espacio seguimos siendo una aposta en defensa de la revolución cubana ,nosotros consideramos que Cuba sigue siendo el faro y sigue siendo ese ejemplo del cual nos pegamos todos los que creemos y estamos convencidos de que otro mundo es posible»,apunto,Ramón Jaramillo.

Durante la celebración, los participantes alzaron sus voces para exigir el fin del bloqueo, que calificaron como una política cruel e inhumana que afecta gravemente al pueblo cubano. Además, resaltaron la importancia de la solidaridad internacional como herramienta fundamental para contrarrestar los efectos del bloqueo y construir un mundo basado en la justicia social, la paz y la cooperación.

La conmemoración del 72 aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes efectuado en Ciego de Ávila conto con la participación activa de amigos solidarios de diferentes rincones del planeta, reafirmó el compromiso de la provincia con la Revolución y fortaleció los lazos de amistad y solidaridad que unen a Cuba con el mundo.

La jornada, marcada por el fervor patriótico y la convicción revolucionaria, demostró una vez más que la lucha por un mundo mejor es una causa compartida por todos aquellos que creen en la justicia, la igualdad y la soberanía de los pueblo.