Suspenden juego entre Cazadores y Tigres en Serie Nacional de Béisbol

Los Cazadores de Artemisa y Los Tigres de Ciego de Ávila suspendieron este martes a Causa de la lluvia y jugarán desde este Miércoles un doble programa de permitirlo las inclemencia del tiempo en el estadio José Ramón Cepero en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Artemisa llega con el mejor pitcheo del Campeonato Promedió de limpias de 2.33 le batean apenas 212 a sus lanzadores y la segunda mejor defensa de la serie solo 13 errores lo hacen para 978 mientras los Tigres aparecen en los tres departamentos fundamentales de juego bien distantes de las primeras posiciones, 267 en ofensiva aunque con 15 cuadrangulares 5,32 limpias por juego su pitcheo y 21 pifias en el campeonato para un pobre 963.

Desde el punto de vista individual destacan en Artemisa Geraldo Reyes 400 de promedio ofensivo , Osmel Solano 375 con siete empujadas, José Antonio Jiménez batea 314 llama la atención que no tienes jonrones y solo tres empujadas, Andy Cosme 283 con un cuadrangular , siete remolques , Osbel Pacheco 289 dos cuadrangulares y líderes en empujadas dentro del equipo con ocho, al igual que Daniel López.

El pitcheo de Los Cazadores encabezados por Yuliesky García (3-0 )1,19 limpias por juego le Batean solo 213 de promedio.

En el caso de Los Tigres Fernando de la Paz compila 347 y es líder en dobles en la serie con 7 , Jonathan Bridon sigue siendo el que más produce con 24 aunque ha descendido su promedio de bateo lo hace ahora para 309 con cinco jonrones 14 empujadas , Osmani Linares es puntero indiscutibles dentro del plantel con 19 batea 339 y Jorge Luis Contreras ha mejorado al bate al punto que ya lo hace sobre 300 con dos jonrones y seis carreras empujadas.

En el pitcheo destacar la labor de Yunior Batista con tres victorias en el certamen de las 7 que ha logrado el plantel y el gran ausente de los tigres en la serie tras su participación en el torneo panamericano en Panamá.

Los Tigres subieron dos puestos apenas sin jugar en la serie frente a las Tunas y van décimos en el ordenamiento general en la tabla de posiciones , mientras los cazadores ocupan los puestos tres y cuatro del torneo abrazado con el equipo azul antes del comienzo de la serie particulares de hoy.

Mañana Cazadores y Tigres jugarán doble programa desde las 10 am en el estadio José Ramón Cepero.